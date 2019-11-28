Lefke bölgesinde elektrik kesintisi yapılacak

Lefke bölgesinde bazı yerlere yarın 09:30 ile 15:30 arasında elektrik enerjisi verilmeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan verilen bilgiye göre, Cengiz Topel Hastanesi, Yeşilyurt Öğrenci Yurdu, bölgedeki tesis ve su motorları ve ayrıca kesintinin başlagıcı ve bitişinde ise 15 dakikalığına Yukarı Cengizköy, Yeşilyurt ve bölgedeki su motorları, Doğancı ve bölgedeki su motorları, Taşpınar ve bölgedeki tesis ve su motorları, Fikri Orakçıoğlu Koruluğu ve civarı bölgelerine elektrik verilemeyecek.