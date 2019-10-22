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Le Pen: Türkiye NATO’dan çıkarılsın

22 Ekim 2019

Fransız aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi lideri Marine Le Pen, Türkiye’nin NATO’dan çıkarılmasını önerdi.

RCI televizyonuna demeç veren Le Pen, Türkiye’nin Suriye’de düzenlediği Barış Pınarı Harekatı’na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Avrupa Birliği’ni (AB) Türkiye’nin eylemleri karşısında hiçbir şey yapmadığı ve önermediği gerekçesiyle eleştiren Le Pen, “Türkiye’nin saldırganlığına verilecek olası yanıt, Ankara’nın NATO’dan çıkarılması olabilir. Zira Ankara, İttifak’ın kriterlerini ihlal etti” dedi.

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