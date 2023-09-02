LBT’nin “Parkta Güzel Bir Gün” Oyunu, Dünya Barış Günü’nde sahnelendi

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nun yeni oyunu “Parkta Güzel Bir Gün” 1 Eylül Dünya Barış Günü’nde, bu kez tarihi Büyük Han’da sanatseverlerin karşısına çıktı. Yönetmenliğini Kıymet Karabiber, yönetmen yardımcılığını Umut Ersoy’un üstlendiği, Aytunç Şabanlı, İzel Seylani ve Melihat Beşe Günalp’ın oynadığı Parkta Güzel Bir Gün, sanatseverler tarafından bir kez daha ayakta alkışlandı.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı’nın yanı sıra KKTC 4. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Halkın Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Kudret Özersay, Avrupa Parlamentosu Milletvekili Prof. Dr. Niyazi Kızılyürek, Lefkoşa Rum Belediyesi Başkanı Konstantinos Yorgacis de oyunu izlediler.

Başkan Harmancı: “ Bu akşamki fotoğraf inancımızı arttırmak adına önemliydi”

LTB Başkanı Mehmet Harmancı konuşmasına önceki gün aramızdan ayrılan Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nun kurucularından Işın Cem’i anarak başladı. Işın Cem’in acısını her daim yüreklerinde hissedeceklerini belirten Başkan Harmancı, onun ışığının barış adına yol gösterici olacağını vurguladı.

Mustafa Akıncı’nın LTB Başkanlığı döneminde, Lefkoşa Rum Belediyesi Başkanı Lellos Demetriades ile başlattığı ortak projeleri Avrupa’nın son bölünmüş başkentindeki barış adına çok önemli adımlar olarak niteleyen Başkan Harmancı, bu projelerden biri olan Lefkoşa İmar Planı’nın Dünya Habitat Ödülü ve Ağa Han Mimarlık gibi dünyaca saygın ödülleri kazandığını dile getirdi. Harmancı, Yorgacis ile birlikte, Lefkoşa’da yaşayan herkesin mutluluğu ve refahı için her zaman birbirlerini dinleyerek, empati yaparak iş birliği ve diyalog içerisinde çalıştıklarını söyledi.

Harmancı sözlerine şöyle devam etti: “Ortadoğu’daki iç çatışmalar ve savaşlar, özellikle adamızın yer aldığı coğrafyada, zorunlu göç yaşatıyor ve bu göç yolculuğu da insanlık dramına dönüşüyor. Sevginin, hoşgörünün ve samimiyetin adası olduğumuz gibi özlemlerin, kayıpların, acıların da yurduyuz.”

Harmancı sözlerini şöyle tamamladı: “Bu ülkenin insanları, bu ülkeye emek verenler, irademize hep beraber sahip çıkarsak, samimiyetle, diyalog içerisinde, birbirimizi anlayarak sorularımızı elbette çözebiliriz. Bu akşamki fotoğraf inancımızı arttırmak adına önemliydi. Barış ve huzur içerisinde, daha aydınlık yarınlar hepimizin olsun.”

Konstantinos Yorgacis: “Belediyeler olarak değişiklik yaratabilecek koşullarla uğraşıyoruz”

Lefkoşa Rum Belediyesi Başkanı Konstantinos Yorgacis, oyunu izleyen herkesle beraber birçok insanın da tel örgüsüz, geçiş noktasız bir ülke istediğini bildiğini ve buna inandığını ifade etti.

Belediyeler olarak kendi açılarından değişiklik yaratabilecek koşullarla uğraştıklarını belirten Yorgacis, “Hepimiz daha iyi koşulların olması için çaba sarf etmeliyiz ki bir çözüm anı geldiğinde çok daha iyi bir ortamdan yola çıkalım.

“Yapabileceğimiz en iyi şey yurttaşlar arasında güven duygusunu kuvvetlendirmektir.” diyen Yorgacis, iki belediyenin yapmış olduğu ortak projelerinden örnekler verdi. Yorgacis sözlerini Haspolat Arıtma Tesisi konusunda mevkidaşı Harmancı ile çok yakın çalıştıklarını belirterek, Lefkoşa’da yaya ve araçların geçişini sağlayacak yeni bir kapı için ortak mücadelelerini de sürdüreceklerini ifade etti.