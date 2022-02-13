LAÜ’deki konferansta Hemşirelik Mesleği konuşuldu

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü tarafından “Hemşirelik Mesleği: Toplumsal Cinsiyet Bakış Açısıyla” konulu konfrans düzenlendi. Konferans Türk Hemşireler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi, Doç. Dr. Gülten Koç Işık’ın sunumuyla gerçekleştirildi.

Konferans ile ilgili şu açıklamalara yer verildi; Hemşirelik, birey, aile ve toplumda, her yaştan sağlıklı ya da hasta bireyin her ortamdaki bakımını yürüten profesyonel ve otonom bir sağlık mesleğidir. Hemşirelik sağlığın korunması ve geliştirilmesi ile hastalıkların önlenmesini ve hasta bireylerin bakımını içerir. Bunların yanı sıra temel hemşirelik rolleri, savunuculuk, güvenli bir ortamın sağlanması/desteklenmesi, sağlık hizmetleri yönetimine katılım, sağlık politikalarını şekillendirme, eğitim ve araştırmadır. “Hemşire” ünvanı ise hemşirelik yapmak için yasal, eğitimsel ve idari gereklilikleri karşılayan bireylere verilmektedir.

Hemşireliğin dört temel işlevi vardır

Hemşireliğin misyonu, tüm ortamlarda bireylerin, ailelerin ve toplumun fiziksel, zihinsel ve sosyal potansiyellerini belirlemelerine ve gerçekleştirmelerine destek olmaktır. Bu bağlamda hemşireliğin dört temel işlevi vardır.

Birey, aile ve topluma geliştirici, önleyici, iyileştirici ve/ya destekleyici hemşirelik bakımı sağlamak ve yönetmek. Sağlıklı/Hasta bireyleri ve sağlık personelini eğitmek. Sağlık ekibinin etkin bir üyesi olarak hareket etmek. Eleştirel düşünme ve araştırma yoluyla hemşirelik uygulamalarını geliştirmek.

Dünya genelinde hemşirelik işgücünün yaklaşık %90’ı kadındır

Hemşireler genellikle hastanın gördüğü ilk sağlık hizmeti sağlayıcısıdır ve bu durum onları her düzeyde sağlık sorunlarına yanıt vermek için iyi bir konuma getirir. Bununla birlikte hemşirelik mesleği uzun yıllar sadece kadınlar tarafından icra edilmiştir. 1970′ lerden sonra erkeklerin hemşireliğe geçişi dünya çapında artmıştır. Dünya Hemşirelik Raporu – 2020’ye göre, dünya genelinde hemşirelik işgücünün yaklaşık %90’ı kadındır, ancak sağlıkta liderlik pozisyonlarının çok azı hemşireler veya kadınlar tarafından yürütülmektedir.