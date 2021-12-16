LAÜ öğrencileri Hayvan Hakları Farkındalığı etkinliği düzenlendi

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Psikoloji kulübü tarafından Hayvan Hakları Farkındalığı etkinliği düzenlendi.

Psikoloji kulübü tarafından düzenlenen etkinlik LAÜ, Lefke ve Gemikonağı’nda yardıma muhtaç sokak hayvanlarının ihtiyaçlarını gidermek ve bakımlarını yapmak amacıyla yapıldı.

“Etkinliğin amacı öğrencilerin sokak hayvanları konusunda birtakım sorumluluklar üstlenmelerini sağlamak”

Etkinliğin amacının, yaratılan farkındalık kapsamında, LAÜ kampüsünde toplanan yardımların, bakıma muhtaç hayvanlar için kulanılmasını sağlayarak öğrencilerde duyarlılık yaratmak, öğrencilerin sokak hayvanları konusunda birtakım sorumluluklar üstlenmelerini sağlamak ve bu sayede hayvanlar için, yemek dağıtımı, bakımı, sağlık ihtiyaçları, su dağıtımı gibi çeşitli ihtiyaçlarını gidermek olarak belirtildi.