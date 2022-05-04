LAÜ masa tenisinde boş durmuyor

Masa tenisinde büyük başarıları olan Lefke Avrupa Üniversitesi genç kadrosunu genişletti. Aşkın Demiray koordinatörlüğündeki masa tenisi kulübü genç takımı geniş bir kadro ile çalışmaları sürdürüyor. Dinç Türeray’ın antrenörlüklerini yaptığı genç masa tenisinde Arda, Ada, Hasan ve İbrahim Özsoy Masa Tenisi Federasyon Salonu’nda antrenmanlarını sürdürüyorlar.

Aşkın Demiray LAÜ’nü sadece ülkemizde değil Türkiye’de de şampiyonlukları olan bir kulüp olduğunu ve bü ülkeye başarılı gençler yetiştirmek için çalıştıklarını belirtti.

Aşkın Demiray pandemiden dolayı gidemedikleri Türkiye Süper Ligi’ne yakın zamanda yine devam edeceklerinin müjdesini de verdi.