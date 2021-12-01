LAÜ ile KTEMB arasında iş birliği protokolü imzalandı

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) ile Kıbrıs Türk Elektrik Müteahhitleri Birliği (KTEMB) arasında iş birliği protokolü imzalandı. Rektörlük Senato Salonu’nda gerçekleşen Protokol İmza Töreni’ne LAÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Ali Yükselen, KTEMB Başkanı Bora Karaçam, LAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Akın Cellatoğlu ve kurum yetkilileri katıldı.

Protokole, LAÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Ali Yükselen ile KTEMB Başkanı Bora Karaçam

imza koydu. Protokol kapsamında, elektrik/elektronik alanında ortak çalışmalar yapılabilecek.

Protokol, öğrenciler için birliğe üye firmalarda staj imkânları ve iş fırsatları yaratmak, piyasanın ihtiyaçları doğrultusunda eğitim programlarının geliştirilmesini sağlamak, öğrencilerin mesleki bilgi, beceri ve toplumsal farkındalığının geliştirilmesini sağlamak, piyasanın ihtiyaç duyduğu konularda ortak eğitim faaliyetleri ve sosyal etkinlikler düzenlemek, bilgi ve deneyim yönünden sektör ve ilgili bölümlerin akademik personelinin işbirliğini artırmak amacını taşıyor.