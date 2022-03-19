LAÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Yurdukoru, ağız sağlığının önemine dikkat çekti

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bengül Yurdukoru, 20 Mart’ın ‘Dünya Ağız Sağlığı Günü’ olarak kutlanmakta olduğunu belirterek, güne özel bilgilendirmeler yaptı. 20 Mart 2013’de Dünya Dişhekimleri Birliği (FDI), ağız ve diş hastalıklarının görülme sıklığını azaltmak ve kişilerin, ailelerin, toplumların, hükümetlerin dikkatini ağız sağlığına çekmek amacıyla, 20 Mart gününü ‘Dünya Ağız Sağlığı Günü’ olarak kabul ettiğini belirten Yurdukoru, Dünya Ağız Sağlığı Günü’nün, FDI üyesi olan yaklaşık 200 ülkede çeşitli etkinlikler ile kutlanmakta ve ağız diş sağlığına bağlı yaşam kalitesi artırılmaya çalışılmakta olduğunu ifade etti.

“Ağız sağlığı çok önemlidir; konuşmamızı, gülmemizi, koklamamızı, tat almamızı, çiğnememizi, yutmamızı sağlar ve bir dizi duyguyu ağrısız ve rahat bir biçimde ifade etmemize olanak verir. Sağlıksız bir ağız, bu günlük işlevleri yerine getirme kapasitemizi sınırlayarak duygusal ve sosyal durumumuzu, genel fiziksel ve zihinsel sağlığımızı etkileyerek yaşam kalitemizde düşüşlere sebep olur. Ağız ve diş hastalıkları, dünyada en sık rastlanan kronik hastalıklar arasında yer almaktadır” diyen Yurdukoru sözlerine şöyle devam etti; Global boyutta dünya nüfusunun %90’ı çürük, dişeti hastalıkları ve ağız kanserine kadar uzanan ağız hastalıklarına sahip olması nedeniyle, ciddi bir risk altındadır. Bunun yanısıra, önemli genel sağlık problemleri ile bağlantılı olup ağrı, rahatsızlık, sosyal hayattan uzaklaşma ve özgüven problemleri oluşturur. Ağız ve diş hastalıkları önlenebilir ve erken dönemde tedavi edilebilirler.

Yurdukoru açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi; FDI, 2022 yılında Dünya Ağız Sağlığı Günü için sağlıksız bir ağzın, yaşamın her döneminde ciddi etkileri olduğu gerçeğini vurgulamak amacıyla ‘AĞIZ SAĞLIĞINIZA, MUTLULUĞUNUZ VE REFAHINIZ İÇİN ÖZEN GÖSTERİN’ çağrısında bulunarak, ana teması ‘Ağzınızla Gurur Duyun’ olarak belirlenen posteri hazırlamıştır. ‘Ağzınızla Gurur Duyun’ teması ile ağız sağlığının genel sağlık için önemine dikkat çekilmek istenmektedir. Tema iyi ağız sağlığının, daha uzun ve sağlıklı bir yaşam sağlayacağı anlatmaktadır. Bu eylem çağrısı ile, insanların genel sağlıkları için, ağızlarına değer vererek ağız sağlıklarını önemsemeleri ve bakım uygulamalarını motive etmesi beklenmektedir.

Sağlığın temel amacının bireyleri hastalıklara karşı korumak olduğunu belirten Yurdukoru, “Koruyucu ve önleyici sağlık hizmetleri, sağlığımızın temel değeri olmalıdır. Diş ve dişeti hastalıklarının önlenebilir hastalıklardan olduğu gerçeğinden yola çıkarak; toplumun bilgilendirilmesi yanısıra ağız-diş bakımı alışkanlıklarının oluşturulması önemlidir. Bu bilincin oluşturulmasında; meslek kuruluşlarına, eğitim kurumlarına, gönüllü sağlık kuruluşlarına ve sağlık endüstrisine büyük sorumluluklar düşmektedir” dedi.

Yurdukoru son olarak sözlerini şöyle tamamladı; Ağız-diş sağlığının korunması ve iyileştirilmesi için çalışan tüm meslektaşlarımızın 20 Mart Dünya Ağız Sağlığı Günü’nü kutluyorum.