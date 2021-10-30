Lapta’da kazanan olmadı

DTB ve Lefke mücadelesi heyacanı yüksek gollü maç izlendi. Seyircinin futbol keyif aldığı bir maç oldu. Lefke sahaya hücum gücü yüksek oyuncu topluluğu ile oyuna başladı. Bununda ilk devrede meyvesini almış oldu. Kasım geçen hafta yoktu. Görev aldı başarılıydı.

Takım olarak Lefke, rakibi DTB karşısında ilk devre çok üstün oyun ortaya koydu.

Devreyi iki farklı skorla galip kapattı.

İkinci devre oyunu kontrolü tutup maçı galip tamamlama düşüncesinde Herman oyundan atılmasıyla iyi giden oyun ters döndü. Kalelerinde şansız ikinci gol oldu. Rakip beraberlik golünü bulmak için yarattığı baskı sonucunda kalesinde beraberlik golünü gördü. İkinci devre mücadelede Lefke bir eksik oyuncu ile mücadele etmesine rağmen sahadan tek puanla ayrlmış oldu. Lefke kenar yönetimi oyun içinde Rahmi’yi orta sahaya, Aziz’i stopere çekerek yaptığı bu görev değişimini çok doğru hareket olarak görmedim.

Ev sahibi DTB rakibi Lefke karşısında savunma zaafları yaptı ve kalesinde gol gördü. Mücadele boyunca savunmanın hatasında kalesinde pozisyon verdi. Kalesine her top geldiğinde türbündeki taraftarlarına güven vermediler. DTB takım olarak mücadele eksik yönü buydu.

Artısı yokmuydu. Tabiki iki farklı yenilgiden maçı ikinci devrede beraberliğe getirip maça ortak oldu. Galip de gelebilirdi. Olmadı. DTB savunmada yapılan hataları gidermesi gerekir.

Maçta dördüncü hakem Hüseyin Özkan’ın verdiği penaltı kararı çok tartışıldı.

İlk devre sonlanırken konuk ekip Lefke’nin kazandığı penaltıyı, maçın orta hakemi Utku Hamamcıoğlu, penaltı değil ve oyuna devam işareti verirken, dördüncü hakemin uyarısı üzerine penaltı kararı üretti.

Pozisyon benim düşünceme göre de net penaltı idi.