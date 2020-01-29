Kuzeydeki kiliselerde bulunan mozaiklerin tahrip edildiği iddiası

EDEK’in Avrupa Parlamentosu’ndaki Milletvekili Kostas Mavridis’in, Girne’deki “Ayios Evlalios Kilisesi”nde bulunan mozaiklerin maksatlı şekilde kaderine terk edildiğini ve mozaiklerin tahrip olduğunu iddia ettiği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Avrupa Komisyonu’nun sorunu bildiğini ve iki toplumlu Kültürel Miras Teknik Komitesi’nin, mozaiklerle ilgili tarihi araştırmalara, restorasyon çalışmalarının en kısa sürede başlatılabilmesi için halihazırda başladığını belirttiğini yazdı.

Habere göre Mavridis, kilisenin avlusunda yarısı topraklarla ve taşlarla kaplı olan, büyük arkeolojik ve dini değere sahip mozaikler bulunduğunu belirterek, bu mozaiklerin üzerinden yayaların, hayvanların, hatta askeri araçlar da dahil birçok aracın geçtiğini söyledi.