KUZEYDE ET SORUNU

Uzun bir süreden beri var olan et fyiatları ve üreticilerin eylemleri değişik bir bakış açısını gerektiriyor.

Soruna hem üretici açısından, hem de tüketici açısından bakmalıyız.

Tüketici, beslenmede en önemli madde olan protein ihtiyacını, kuzeydeki fiyatların alabildiğine yüksek olması nedeniyle alamamaktadır.

Birçok insan et ihtiyacını Güney Kıbrıs’tan sağlamaktadır.

Kuzey Kıbrıs gibi ekonomisi zayıf olan bir devletin vatandaşının, ETİ kendi iç pazarından değil dövizle Güney Kıbrıs’tan almasının ekonomik açıdan da pek istenmeyen bir olay olduğu tespit edilmelidir.

Sorumlu mevkilerde bulunanlar ise, Kuzey Kıbrıs’taki etin maliyetinin neden Güney Kıbrıs’tan daha pahalı olduğunu analiz edip, gerçekçi çözümler bulmak zorundadırlar.

Üreticilere, hayvan besleyenlere gelince, artan fiyatlar karşısında Güney Kıbrıs’taki üreticilerle rekabet etme şansları yoktur.

Devlet özellikle süt alımında olduğu gibi kilosunun alış fiyatının iki katına tüketiciye süt ü satmaktadır. Sütte hem vatandaş, hem de üretici soyulmaktadır.

Ercan Hava Alanı yapıcılarına, elektrik için ihalesiz alınan akaryakıta milyonlarca dolar akıtılırken, üreticilerin desteklenmesi için gerçekçi fonlar devreye sokulmamaktadır.

Aslında birçok hayvan besleyicisi amatörce bu işi yapmakta ve bunun sonucunda verimli olmayan hayvan yetiştiriciliği, etin fiyatını arttırmaktadır. Bu konuda AB normlarında üretim yapan ve kesimi AB normlarında denetleyen Güney Kıbrıs’tan öğrenilecek çok şey vardır.

Etin ucuz olduğu ülkelerden et ithaline karşı çıkmak da doğru değildir. Eğer serbest piyasa düzeni savunuluyorsa, bu konuda da serbestlik olmalıdır.

Et ithalatında rekabetçi bir politika esas alınmalı, gelecek olan etin niteliği, geliş ve saklanış koşulları mutlaka denetlenmelidir.

Gelecek olan etin halka ulaştırılma koşullarında da belli ilkeler tespit edilmeli ve bu ilkelerin dışında hareket edenlerin et satışı engellenmelidir.

Hayata geçirilecek politikalarda hem üretici hem de tüketiciyi desteklemeye yönelik politikalara dönülmezse, et savaşları daha uzun bir süre devam etme potansiyeline sahiptir.