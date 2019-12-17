Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) tarafından şehrin 30 yıl sonraki nüfus gelişimini dikkate alarak hazırlanan “Kuzey Lefkoşa Yeni Kanalizasyon Ana Taşıyıcı Hattı Projesi”nde çalışmalar sürüyor.

LTB tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, uluslararası ihale sonucunda 15 Temmuz’da imzalanan mukavele ile, Kasım ayı itibariyle sahada kazılara başlanılan projede yüklenici firma olan Türkiye’den Çeltikçioğlu Cons. İnd.& Trade. Ltd.Co. ile Abdurrahim Temiz Mühendislik Şirketi’nin oluşturduğu konsorsiyum çalışmalarına devam ediyor.

Açıklamada, “yaklaşık 75 Milyon TL’lik (10 milyon 940 bin 379 Euro) ihale yapım bedelli bütçesi ile şehrin geleceği için tarihi bir adım olan ve AB finansmanıyla gerçekleştirilen projede Fransız Suez Consulting de proje kontrolörlüğünü gerçekleştiriyor” denildi.

LTB mühendislerinin gözlemi altında ilerleyen projede bugüne kadar 1000 metre civarında basınçlı boru hattı döşendi. Çalışmalar Haspolat-Dumlupınar arasındaki bölgede sürdürülüyor.

Proje kapsamında 13 kilometre ana taşıyıcı hat döşenecek, kanalizasyon sistemi kapasitesi artırılacak şekilde eski pompa istasyonları yeniden yapılırken ilave olarak bir tane de yeni istasyon yapılacak.

Projenin 2021 Nisan ayında tamamlanması öngörülüyor.