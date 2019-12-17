Kıbrıs

“Kuzey Lefkoşa yeni kanalizasyon ana taşıyıcı hattı projesi”nde çalışmalar sürüyor

17 Aralık 2019

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) tarafından şehrin 30 yıl sonraki nüfus gelişimini dikkate alarak hazırlanan “Kuzey Lefkoşa Yeni Kanalizasyon Ana Taşıyıcı Hattı Projesi”nde çalışmalar sürüyor.

LTB tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, uluslararası ihale sonucunda 15 Temmuz’da imzalanan mukavele ile, Kasım ayı itibariyle sahada kazılara başlanılan projede yüklenici firma olan Türkiye’den Çeltikçioğlu Cons. İnd.& Trade. Ltd.Co. ile Abdurrahim Temiz Mühendislik Şirketi’nin oluşturduğu konsorsiyum çalışmalarına devam ediyor.

Açıklamada, “yaklaşık 75 Milyon TL’lik (10 milyon 940 bin 379 Euro) ihale yapım bedelli bütçesi ile şehrin geleceği için tarihi bir adım olan ve AB finansmanıyla gerçekleştirilen projede Fransız Suez Consulting de proje kontrolörlüğünü gerçekleştiriyor” denildi.

LTB mühendislerinin gözlemi altında ilerleyen projede bugüne kadar 1000 metre civarında basınçlı boru hattı döşendi. Çalışmalar Haspolat-Dumlupınar arasındaki bölgede sürdürülüyor.

Proje kapsamında 13 kilometre ana taşıyıcı hat döşenecek, kanalizasyon sistemi kapasitesi artırılacak şekilde eski pompa istasyonları yeniden yapılırken ilave olarak bir tane de yeni istasyon yapılacak.

Projenin 2021 Nisan ayında tamamlanması öngörülüyor.

 



Etiketler

İlgili Makaleler

KHYD başkanı Kocaismail: “Blisters Sisters ekibi 228 bin 860 TL yardım topladı”

17 Aralık 2019

Taşınmaz malların tazmini takası ve iadesi (değişiklik) yasa tasarısı onaylandı

17 Aralık 2019

Folk-Der’de başkan yeniden Katiopoğlu

17 Aralık 2019

Saraçoğlu vakfı’ndan yılbaşı hediye seçeneklerine “umut kartı”

17 Aralık 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı