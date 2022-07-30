Dünya

Kuzey Kore’de mayıstan bu yana ilk kez COVID-19 vakasına rastlanmadı

30 Temmuz 2022
Kuzey Kore






Channel News Asia’nın Kore Merkez Haber Ajansına (KCNA) dayandırdığı haberinde, ülkede son 24 saat içinde COVID-19 vakası tespit edilmediği belirtildi.

Böylelikle, Kuzey Kore’de mayıstan beri ilk kez COVID-19 vakasına rastlanmadı.




​​​​​​​Resmi rakamlara göre, Kuzey Kore’de yaklaşık 74 kişi virüsten hayatını kaybetti.



Kovid-19 salgının başlangıcından bu yana ülkede salgının yayılmadığını iddia eden Kuzey Kore’de ilk kez mayıs ayında COVID-19 vakası tespit edildiği bildirilmişti. Kaç vakanın tespit edildiği bilgisi paylaşılmazken, vakaların Omicron’un “BA.2” olarak bilinen alt varyantı olduğu ifade edilmişti.



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30 Temmuz 2022






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