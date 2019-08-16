Kuzey Kore Güney Kore ile görüşmeleri sonlandırdı

Kuzey Kore askeri tatbikatları nedeniyle Güney Kore ile müzakereleri sonlandırdı. Kararın ardından Pyonyang’ın füze denemesi gerçekleştirdiği öne sürüldü.

Güney Kore ordusundan yapılan açıklamada, Kuzey Kore’den fırlatılan iki roketin 30 kilometre yükseldiği ve 230 kilometre yol katettiği belirtildi.

Kuzey Kore son bir ayda 6 füze denemesi gerçekleştirdi. Altı gün önce de Japon Denizi’ne iki kısa menzilli balistik füze fırlatmıştı.

Pyongyang yönetimi, ABD ve Güney Kore’nin geçen hafta başlayan ortak askeri tatbikatına tepkili. Bunu bir “savaş hazırlığı” olarak nitelendiriyor. Bu nedenle de müzakereleri sonlandırma kararı aldı.

Yapılan açıklamada, “Nükleerden arınma müzakerelerindeki açmaz, tatbikat yapma kararı nedeniyle tamamen Güney Kore’nin suçu” ifadesi kullanıldı.