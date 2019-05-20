Kıbrıs

Kuzey Kıbrıs’ta Yolsuzluk Algısı: 2018 Raporu tanıtılıyor

20 Mayıs 2019

Friedrich-Ebert Vakfı, Prof. Dr. Ömer Gökçekuş ve Doç. Dr. Sertaç Sonan tarafından hazırlanan ve Kıbrıs’ın kuzeyindeki yolsuzluk algısının ele alındığı raporun tanıtımı yarın (21 Mayıs) sabah saat 10:00’da Lefkoşa Merit Otel’de gerçekleştiriliyor.

Saat 10:00’da kayıtların ardından 10:20’de Prof. Dr. Hubert Faustmann’ın açılış konuşması ile başlayacak toplantı 10:35’de Sonan’ın rapor sunumu ile devam edecek. Raporun sunumunun ardından ise Cenk Diler ve Tufan Ekici raporu değerlendirecek. Verilen bilgiye göre raporun sunumu ve tartışma halka açık ve Türkçe olacak.

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