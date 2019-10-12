Kuzey Kıbrıs Turkcell’in 20’nci yıl resepsiyonuna büyük ilgi

Kuzey Kıbrıs Turkcell, 20’nci yaşını yoğun protokol katılımlı bir gece ile kutladı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 1999 yılında hizmet vermeye başlayan Kuzey Kıbrıs Turkcell, 20’nci yaşını coşkuyla kutladı.

Akıncı: “Kuzey Kıbrıs Turkcell’in 20 yıl önce de açılışının coşkusunu yaşamıştım”

Tatar: “Teknoloji hızla gelişiyor, teknolojiyi ve Turkcell’i takip etmek lazım. 3G, 4G derken 5G uygulamaya girene kadar 6G çıkacak.”

Adamızın teknoloji ve iletişimde öncü operatörü Kuzey Kıbrıs Turkcell, 20’nci yaşını görkemli bir gece ile kutladı. Yoğun katılımla gerçekleşen gecede davul gösterisi, konuşmalar ve ardından Lütfiye Özipek ve Burhan Öçal konserleriyle eğlenceli saatler yaşandı.

Kuzey Kıbrıs Turkcell’in 20’nci yıl resepsiyonuna, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Ersin Tatar, TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, Milletvekilleri, Müşteşarlar, Lefkoşa Belediye Başkanı Mehmet Harmancı, Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan, BTHK Başkanı Doç. Dr. Kadri Bürüncük, Özel Kalem Müdürleri, Kuzey Kıbrıs Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Atilla Koç, Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Harun Maden, Kuzey Kıbrıs Turkcell Yönetim Kurulu Üyesi Günay Çerkez, Genel Müdür Yardımcıları ve birçok davetli katıldı.

Akıncı: “Kuzey Kıbrıs Turkcell’in 20 yıl önce de açılışının coşkusunu yaşamıştım”

Kuzey Kıbrıs Turkcell’in 20’nci kuruluş yıl dönümü kutlamasına eşiyle katılan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı etkinlikte gerçekleştirdiği konuşmasında, Kuzey Kıbrıs Turkcell’in 20 yıl önceki kuruluş gününde de Başbakan Yardımcısı olarak yer aldığını ve o gün de açılış coşkusunu Turkcell’le birlikte yaşadığını belirtti. Akıncı “Kuzey Kıbrıs Turkcell ailesine nice yirmi yıllar diliyorum” dedi. Akıncı konuşmasında, eski Ulaştırma Bakanı Salih Miroğlu’nu da anarak bunun bir vefa borcu olduğunu vurguladı. Kıbrıs’ın her iki tarafında karşılıklı iletişimin ve data kullanımının olanaklı hale gelmesinde Kuzey Kıbrıs Turkcell’in önemli katkı ve büyük uğraşlarının olduğunun altını çizen Akıncı, “İş birliğinden dolayı kendilerine teşekkür ediyor ve daha nice başarılara imza atmalarını diliyorum” diyerek sözlerini tamamladı.

Tatar: “Teknoloji hızla gelişiyor, teknolojiyi ve Turkcell’i takip etmek lazım”

Kuzey Kıbrıs Turkcell’in 20’nci yaşını kutladığı geceye katılan Başbakan Ersin Tatar da gecenin önemini belirttiği konuşmasına “Mehmetçiklerimizin yanındayız, Türkiye ile aynı gemideyiz” diyerek başladı. Ersin Tatar, Kuzey Kıbrıs Turkcell’in 1999 yılındaki açılışında kendisinin de olduğunu belirterek, Salih Miroğlu’nu ve birkaç ismi daha anarak “Bu hatıralarla 20 yıl sonra bu salonda bu güzelliklerle hep birlikteyiz” şeklinde konuştu. Tatar sözlerine şöyle devam etti: “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne, sizlerle birlikte hizmet için buradayız. Teknolojiyi gördük, sunumu izledik, çalışkan bir ekiple birlikteyiz. Teknoloji hızla gelişiyor, teknolojiyi ve Turkcell’i takip etmek lazım. 3G, 4G derken 5G uygulamaya girene kadar 6G çıkacak.”

Tatar, ilgili mercilere seslenerek beklemeye tahammülümüz yok, biraz çabuk olun hayat devam ediyor”dedi. Tatar son olarak sözlerine şöyle devam etti: “Kuzey Kıbrıs koşuyor, biz koşuyoruz, dünya değişiyor. Turkcell’e, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin izolasyon sorununu aştıkları için, bize dünyayı buraya getirdikleri için, insanlarımıza bir kutudan dünyaya bağlanmayı, dünyayla entegre olmayı ve bize dünyayı yaşattıkları için yürekten teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum.”

Başçeri: “Özel sektörün önündeki engelleri kaldırın”

Resepsiyona katılan Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri konuşmasına, “Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve Büyükelçisi olarak, Turkcell gibi özel sektör şirketine sahip olmanın gururunu yaşıyorum” diyerek başladı. Başçeri, Turkcell’in bundan 20 yıl önce yaptığı yatırımın bugün geldiği noktayı görmekten de ayrıca büyük kıvanç duyduğunu belirtti. Başçeri sözlerine şöyle devam etti: “Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100’üncü yılında Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Türkiye Cumhuriyeti’nin hak ettiği yere gelebilmesi için, özel sektörüyle, kamusuyla birlikte canla başla çalışıyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 2033’te kuruluşunun 50’nci yılında çok daha iyi yerlerde olacağına eminim. KKTC’nin 50’nci yaşında bugün 20’nci yaşını kutladığımız Kuzey Kıbrıs Turkcell’in de çok önemli katkıları olacaktır. Fakat, Sayın Genel Müdür Harun Maden 2014’te durduk, ileri gidemedik diye belirtti. Ben Sayın Koç’un dileğini yinelemek istiyorum. Sayın Başbakanım devlet artık hizmet üreten ve işleten konumda olmamalı, politika üreten olmalı. Özel sektörün önündeki engelleri kaldırın. Göreceksiniz KKTC 50’nci yaş gününde bugünkünden daha ileride olacak.”

Atakan: “2020’nin son çeyreğinde 4G, 5G ihalesine çıkacağımızın müjdesini paylaşıyorum”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan da konuşmasına, birçok alanda olduğu gibi gelişen ve değişen teknolojik adımaları birebir takip eden, bu konudaki yatırımlara üstüne koyarak devam eden Kuzey Kıbrıs Turkcell ile gerçekleştirdikleri, akıllı şehirler uygulamasından bahsederek başladı. Atakan, 20’nci yılın önemli bir dönüm noktası olduğunu belirttiği konuşmasına şöyle devam etti: “Kuzey Kıbrıs Turkcell’in 21’inci yılında dönümünde tam anlamda dijital bir operatör olacağının müjdesini vermek istiyorum. Hükümetimizin titizlik, kararlılık ve büyük çabayla üzerinde çalıştığı dijital dönüşüm çerçevesindeki fiber optik alt yapıdan üst yapıya kadar yer alan büyük dönüşüm projesi içerisinde 2020 yılının son çeyreği itibariyle teknoloji bağımsız 4G, 5G ihalesine çıkacağımızın müjdesini de paylaşmak istiyorum. Artık geride kaldığını düşündüğümüz bu teknolojik yarışın içerisinde Kuzey Kıbrıs Turkcell gibi değerlerle bu açığı kapatmanın zamanıdır diye düşünüyorum.”

Bürüncük: “Çok kısa zamanda hazır hale getireceğiz”

Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu Başkanı Kadri Bürüncük de konuşmasında bir mobil operatör olarak çıkılan yolda yapılan araştırmalarla ve katma değerli hizmetlere yapılan yatırımlarla çok güzel ürünler geliştiren Turkcell’i tebrik etti. Özellikle bu katma değerli servislerin bir çoğunun Kıbrıs’ta hizmete girdiğini belirten Bürüncük “Benzer yatırımların duraksamadan devam etmesini bekleriz” dedi. Bürüncük, “4G testlerini de önce burada deneme fırsatı bulduk. Maalesef henüz frekanslarını veremedik ama konuyu yakından takip ederek hızlandırdık. Çok kısa zamanda hazır hale getireceğimizi görüyorum” diyerek Kuzey Kıbrıs Turkcell’in 20’nci yaşını kutladı.

Koç: “Bizim önümüzü açın 5G’yi hemen getiririz”

Kuzey Kıbrıs Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Atilla Koç, Cumhurbaşkanı Akıncı’ya teşekkürleriyle başladığı konuşmasında “20’nci yıl gecemize katılarak bizlere büyük destek verdi” dedi. Koç, güçlü bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türkiye’nin teminatıdır diyerek Başbakan Tatar’a “Bu teminatı gerçekleştirmek sizin elinizde, bizim önümüzü açın, biz 5G’yi hemen getiririz” şeklinde konuştu. Koç, vefanın yaşam tarzı olduğunu söylediği konuşmasında “Şirketimizin abisi Günay Çerkez’i vefayla anıyorum” diyerek sözlerini tamamladı.

Erkan: “2020 yılında yeni uygulamaları hayata geçireceğiz”

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan da Kuzey Kıbrıs’ın ve Kuzey Kıbrıs Turkcell’in her zaman yanında olduklarını belirterek başladığı konuşmasında Turkcell’in yatırımlarının devam ettiğini ve mobil operatör olmaktan başka noktalara geçtiklerini söyledi. Enerji santrali, veri merkezi kurmak ve sabit internet kurmanın önemine değinen Erkan, 2020 yılında yeni uygulamaları da hayata geçireceklerini umduğunu dile getirdi. Herkese katılımı ve organizasyon için teşekkür eden Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, Kuzey Kıbrıs Turkcell’i adaya kazandıranlara da minnetlerini sunarak sözlerini tamamladı.

Maden: “20’nci yıl şerefine 20 bin fidan daha…”

Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Harun Maden, 20’nci yıl resepsiyonunda gerçekleştirdiği sunumunda, katılımcılara, Kuzey Kıbrıs Turkcell’in geçmişten geleceğe yolculuğunu aktardı. 20 yıl içerisinde yapılan yatırımlardan bahseden Maden, 2014 yılında 4G ve fiber yatırımların durdurulduğunu, bunlara devam etmek istediklerini vurguladı. Mobil operatör olarak çıktıkları yolda şu an ev interneti ile tek noktadan GSM ve sabit internet hizmeti verdiklerini belirten Maden, “Gelişen teknoloji ve artan teknolojik talepleri de karşılayarak kurumlara donanım ve yazılım hizmeti ile entegre çözümler sunuyoruz. Dijital servislerimiz BiP, fizy, Dergilik, Lifebox, TV+ ve Cep Hesabım uygulamaları ile müşterilerimizin hayatını kolaylaştırıyoruz” şeklinde konuştu. Kuzey Kıbrıs’ta bugüne kadar birçok sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirdiklerini de aktaran Maden, “70 bin fidan diktik, 20’nci yılımız şerefine 20 bin fidan daha dikiyoruz” diyerek geceye katılanlara teşekkürlerini sunarak, herkesin adına birer fidan dikileceğinin müjdesini de verdi.

#senyapdiye Kıbrıs tanıtımı ile 20 GB kampanya sürprizi

Kuzey Kıbrıs Turkcell gerçekleştirdiği gecede #senyapdiye Kıbrıs sloganını da duyurdu. Senyapdiye ile ilgili şu bilgilere yer verildi: “İnsan için üretiyor, tasarlıyor ve çalışıyoruz. Yalnız Kuzey Kıbrıs Turkcell için değil, tüm Kıbrıs için “yapan” olabilmek en kıymetli değerimizdir. Bu yıl 20’nci yılımızı kutlarken her şey insanımız, gençlerimizi cesaretlendirmek ve ülkemizin iyiliği için diyoruz. Yapmak istediklerini yapmaları için sağlayıcı olduğumuz birçok servis ve ürünle insanımıza güç olmak istiyoruz. O yüzden biz ne yaptık ve yapacaksak ‘Sen Yap Diye KIBRIS’ diyoruz.”

Kuzey Kıbrıs Turkcell gecede tüm müşterilerine sürpriz kampanyasını da duyurdu. Kampanya hakkında şu bilgi verildi: “BiP uygulamamızda bulunan BiPBOX kanalını takip edip ayın 20’sine kadar hashtag #senyapdiye yazan herkes 20 GB hediye kazanabilecek.”

Kuzey Kıbrıs Turkcell’in kuruluşundan bugüne destek ve katkılarından dolayı Kuzey Kıbrıs Turkcell Yönetim Kurulu Üyesi Günay Çerkez’e teşekkür plaketi takdimi ardından pasta kesimi ile gece son buldu.