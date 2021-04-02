Kuzey Kıbrıs Turkcell online etkinliklerine, çalışanlarla devam ediyor

Kuzey Kıbrıs Turkcell İnsan Kaynakları Bölümü, çalışanların ağırlıklı olarak evlerde olduğu pandemi döneminde motivasyonu artırmak için online etkinlikler düzenliyor.

Alanında uzman kişilerin katılımlarıyla düzenlenen etkinliklerde Turkcell, çalışanlarının ruhsal ve bedensel sağlığını ön planda tutmayı hedefliyor.

Kuzey Kıbrıs Turkcell İnsan Kaynakları Bölümü, bir yılı aşkın süredir çalışmaların ağırlıklı olarak evlerde yürütüldüğü ve çalışanların evlerde olduğu bu dönemde onların motivasyonunu artırmak için özel online etkinlikler düzenliyor. Turkcell çalışanlarının ruhsal ve bedensel sağlığı ön planda tutularak uzman kişilerin katılımlarıyla düzenlenen etkinlikler çalışanlar tarafından yoğun ilgiyle karşılanıyor.

Kuzey Kıbrıs Turkcell tarafından çalışanlara özel düzenlenen online oturumlarda, pandemi dolayısıyla gündemde olan spor, sağlıklı beslenme, eğitim, meditasyon gibi daha fazla ilgili gösterilen konu başlıklarındaki içerikler aktarılıyor.

İnteraktif bir şekilde düzenlenen ve yaklaşık olarak bir saat süren etkinliklerde çalışanlar merak ettiği sorulara uzmanlar tarafından cevap buluyor. İnsan Kaynakları Bölümü tarafından Turkcell çalışanları için özel olarak düzenlenen bu toplu motivasyon etkinliklerinde çalışanlar, fiziken bir arada olamasalar da online ortamda bir araya gelme şansı yakalıyorlar.

Kuzey Kıbrıs Turkcell tarafından verilen bilgiye göre çalışanların keyif almalarını ve motivasyonu artırmayı hedefleyen etkinlikler arasında spor, mindfulness ve meditasyon, pratik ve sağlıklı yemek tarifi, salsa workshop, bütünsel sağlık ve wellbeing eğitimi, akustik konser, Covid-19 semineri ve makyaj atölyesi bulunuyor.

İnsan Kaynaklarından da sorumlu İş Destek Genel Müdür Yardımcısı Burcu Topal, Kuzey Kıbrıs Turkcell ailesinin pandemi sürecini kesintisiz çalışarak geçirdiğini anımsattı. Topal, bir yılı aşkın süredir değişen yaşam ve iş koşulları nedeni ile etkinlikleri de online platforma taşıyarak çalışanlara destek olmaya çalıştıklarını belirtti. İlerleyen günlerde çalışana yönelik etkinliklerin devam edeceğini de dile getiren Topal, eskisi gibi yüz yüze etkinliklerin yapılabileceği sağlıklı günlerin çabuk gelmesi temennisinde bulundu.