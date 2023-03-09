Kuzey Kıbrıs Turkcell kadınlarından depremzede çocuklara anlamlı destek!

Kuzey Kıbrıs Turkcell, Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla anlamlı bir çalışma gerçekleştirdi.

Kuzey Kıbrıs Turkcell kadın çalışanları, depremzede çocukların yüzlerinde birer gülücük oluşturmak amacıyla onlara hediye edilmek üzere el işi oyuncaklar tasarladı.

Kuzey Kıbrıs Turkcell kadın çalışanları, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Kuzey Kıbrıs’ta yer alan 3 ile 7 yaş arası depremzede çocuklara küçük birer hediye takdim etmek üzere oyuncaklar tasarladı. Her bir kişinin gönüllü olarak katıldığı bu anlamlı organizasyonda kadınların el emeği ile çocuklara oyun arkadaşları hazırlandı.

Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir’in, yöneticilerin ve çalışan kadınların yer aldığı, İnsan Kaynakları bölümünün organize ettiği çalışma, ‘Masal Atölyesi’nin de sahibi olan Tuğçe Koruoğlu ile birlikte gerçekleştirildi. Özellikle keçe bebekler üzerinde çalışmalar yürüten Tuğçe Koruoğlu ile oyuncak atölyesi, kadın desteği ile kurulan Grön Vegan Yard ev sahipliğinde yapıldı.

Atölyede yer alan Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir, kendi çalışanları ile tüm kadınların bu özel gününü kutladı.

Kuzey Kıbrıs Turkcell yetkilileri, Kadınlar Günü dolayısıyla organize edilerek yapılan bebeklerin önümüzdeki günlerde depremzede çocuklara teslim edileceğini belirtti.