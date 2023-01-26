Kuzey Kıbrıs Turkcell çalışanlarından çocuklara gönülden paylaşım

gonuldenbagliyiz.biz platformu üzerinde Girne Bellapais Inner Wheel Derneği’nin başlattığı “Dilek Ağacı” projesi, Kuzey Kıbrıs Turkcell çalışanları tarafından yapılan bağışlarla hedefine ulaştı. Proje kapsamında Zümrütköy İlkokulu’nda okuyan öğrenciler dilek ağacına diledikleri hediyelerin sahibi oldu.

Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir, Marka İletişimi Müdürü Özlem Kavaz Soykan, İnsan Kaynakları Müdürü Serhat Gezgin ve Turkcell ekibi yanı sıra Bellapais Inner Wheel Derneği Başkanı Ayşem Erişir ile Yönetim Kurulu Üyesi Mine Tokay okulu ziyaret ederek çocuklara hediyelerini takdim etti.

Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir, “İyilik paylaştıkça çoğalır” sloganıyla projeleri hedeflerine ulaştıran gonuldenbagliyiz.biz platformunun bu sefer ‘Dilek Ağacı’ projesi ve Turkcell çalışanlarının bağışlarıyla Zümrütköy İlkokulu’nda okuyan öğrencilerin dileklerini gerçekleştirmekten mutlu olduklarını söyledi. Bellapais Inner Wheel Derneği ve Turkcell çalışanlarının birlikte yeni bir iyiliğe vesile olduklarını söyleyen Küçüközdemir, “Çocukların gözlerindeki heyecan paha biçilemezdi. Hediyelerini alırken sevinçleri karşısında çocuklardan fazla sevindik. Duyarlı davranışları ile projenin gerçekleşmesindeki katkıları için çalışma arkadaşlarımına ve Inner Wheel Derneği’ne ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.

Bellapais Inner Wheel Derneği Başkanı Ayşem Erişir de Turkcell çalışanları sayesinde Zümrütköy İlkokulu’ndaki öğrencileri dileklerine kavuşturmaktan büyük mutluluk duyduklarını dile getirdi. “Kuzey Kıbrıs Turkcell gibi ülkenin önde gelen şirketlerinin destekleri bizler için çok değerlidir” diyen Erişir katkı sağlayan herkese teşekkürlerini sundu.

Zümrütköy İlkokulu Müdürü Ayşe Çamlıca da ziyarette, katkı sağlayan tüm Kuzey Kıbrıs Turkcell çalışanlarına teşekkür ederek bu kapsamda tüm katılımcılara teşekkür sertifikası takdim etti.