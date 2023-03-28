Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Görmeniz Gereken Tarihi Güzellikler

Bir Akdeniz adası olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, doğal ve tarihi güzellikleri ile her yıl milyonlarca turiste ev sahipliği yapan önemli bir turizm bölgesi. Binlerce yıllık tarihi boyunca birçok uygarlığa ev sahipliği yapan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, zengin bir tarihi mirasa sahip.

Eşsiz plajları, eğlence hayatı ile turistlerin gözdesi olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, binlerce yıl öncesine dayanan birçok antik kent ve tarihi yapıya ev sahipliği yapıyor. Üstelik, bu güzellikleri keşfetmek için pasaporta ve vizeye ihtiyacınız yok. Yeni tip çipli T.C. kimlik kartınız varsa KKTC’ye seyahat edebilirsiniz.

Türkiye’den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne hava yolu ve deniz yolu ile ulaşım imkanı mevcut. Kıbrıs uçuşları Lefkoşa’da hizmet veren Ercan Havalimanı’na yapılıyor. Ercan Havalimanı’na Türkiye’nin birçok şehrinden uçuşlar gerçekleştiriliyor. İstanbul – Kıbrıs uçak bileti arıyorsanız uçuşları karşılaştırarak ekonomik ve hızlı seçeneklere kolayca ulaşabilirsiniz.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne bir diğer ulaşım alternatifi ise feribot yolculuğu. Mersin ve Alanya’dan Girne ve Gazimağusa limanlarına feribot seferleri düzenleniyor. Seferlerin sıklığı ve saatleri yaz ve kış sezonuna göre değişiklik gösteriyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin zengin tarihini keşfetmek için seyahat planınıza bu eşsiz yerleri mutlaka ekleyin.

Bellapais Manastırı

Girne şehir merkezine yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki Beylerbeyi Köyü’nde yer alan Bellapais Manastırı, Kıbrıs’ın en ünlü manastırlardan biri. Gotik mimarinin en güzel örneklerinden biri olan manastır, 12. yüzyılda Roma Dönemi’nde inşa edilmiş. Turistler tarafından büyük ilgi gören Bellapais Manastırı, yıl boyunca boyu kültür sanat etkinliklerine de ev sahipliği yapıyor.

Girne Kalesi

Kıbrıs’ın en gözde tarihi yapılarından biri olan Girne Kalesi’nin M.Ö. 7. yüzyılda Bizanslılar tarafından inşa edildiğine inanılıyor. Kale, zaman içerisinde Lüzinyanlar, Venedikliler, İngilizler ve Osmanlılar tarafından kullanılıyor. Bu yüzden kalenin mimarisi birçok kültürden izler taşıyor. Girne Kalesi’ni yaz sezonunda 09:00-14:00 ve 17:00-19:00 saatleri arasında, kış sezonunda ise 09:00-13:00 ile 14:00-16:45 saatleri arasında ziyaret edebilirsiniz.

St. Hilarion Kalesi

Girne yakınlarında ve Beşparmak Dağları’nın üzerinde inşa edilmiş 3 kalenin en batısında yer alan Saint. Hilarion (Aziz Hilaryon) Kalesi, adanın en etkileyici kalelerinden biri. Savunma ve korunma amacı haricinde kraliyet ailesinin de bir süre ikamet ettiği Aziz Hilaryon Kalesi, ziyaretçilerine muhteşem bir manzara sunuyor.

Buffavento Kalesi

Girne’nin yaklaşık 20 km doğusunda bulunan ve Beşparmak Dağları üzerinde yer alan Buffavento Kalesi, 11. yüzyılda inşa edilmiştir. Kalenin en üst noktasına tırmanarak, güzel manzarayı izleyebilirsiniz.

Soli Antik Kenti

Güzelyurt yakınlarında bulunan Soli Antik Kenti’nin M.Ö. 13. Yüzyılda Truva Savaşı’ndan dönen Atinalılar tarafından kurulduğuna inanılıyor. Kıbrıs’ın batısındaki en büyük antik kentlerden biri. Helenistik ve Roma dönemlerinde yerleşim yeri olan Soli Antik Kenti’nin günümüze kadar gelen kalıntılarını görebilirsiniz.

Salamis Antik Kenti

Kuzey Kıbrıs’ta, tarih öncesi dönemlerden kalma birçok antik kent yer alıyor. Tarihi 11. Yüzyıla kadar dayanan Salamis Antik Kenti adanın en büyük ve en bilinen antik kentlerinden biri. Gazimağusa yakınlarında yer alan Salamis Antik Kenti, farklı dönemlerde Asur, Mısır ve Pers Egemenliği altında kalmış ve Roma İmparatorluğu’nun doğudaki en öneli ticaret merkezlerinden biri olmuş.

Büyük Han

Lefkoşa’nın kuzey kısmında yer alan Büyük Han, Osmanlı İmparatorluğu döneminden kalma bir yapıdır. Şimdilerde bir turistik mekan olan Büyük Han’da kültür merkezi, restoranlar, atölyeler ve hediyelik eşya dükkanları yer alıyor.

Selimiye Camii

Lefkoşa’nın kuzeyinde yer alan ve eskiden St. Sophia Katedrali olan Selimiye Camii, Gotik mimari ile Lüzinyan döneminde inşa edilmiş ve Osmanlılar tarafından camiye çevrilmiş. Selimiye Camii, Kıbrıs’ın günümüze kadar ulaşan en eski ve yapılarından biridir. Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış bu tarihi yapıyı ücretsiz gezebilirsiniz.