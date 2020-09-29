Dünya

Kuveyt Emiri El-Sabah 91 yaşında hayatını kaybetti

29 Eylül 2020
Sabah el-Ahmed el Sabah






Reuters, Kuveyt Emiri El-Sabah’ın 91 yaşında hayatını kaybettiğini duyurdu.







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29 Eylül 2020

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