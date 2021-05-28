Kuşun yuva kurduğu iş makinesi yavrular çıkana kadar çalıştırılmayacak

Türkiye’de Tokat’ın Pazar ilçesinde belediyenin gölet inşaatında kullandığı ekskavatörün motor bölümüne ‘ak kuyruksallayan’ kuşu yuva yaptı. Belediye, yavruların yuvadan çıkmasını bekleyecek.

Gazete Duvar’ın haberine göre, Türkiye’de Tokat’ın Pazar ilçesinde belediyenin ramazan ayında ara verdiği gölet inşaatına yeniden başlanmak istendiğinde, kullanılan iş makinesine ‘ak kuyruksallayan’ kuşlarının yuva yaptığı görüldü. Bunun üzerine yeni iş makinesi kiralandığı açıklandı.

Pazar Belediyesi’nce yapılan Erkilet Göleti çalışmalarına ramazan ayında ara verildi. İnşaatta kullanılan ekskavatör ise bakımları yapıldıktan sonra inşaat alanı yakınlarına bırakıldı. Bayram sonrası tekrar çalışmalara başlamak için gelen belediye ekipleri, ekskavatörün motor kısmında bir yuva ve içinde 6 kuş yumurtası gördü. Yuvanın Ak kuyruksallayan kuşuna ait olduğu belirlendi. Durumu haber alan Pazar Belediye Başkanı Erdoğan Yılmaz, yavrular yumurtadan çıkana kadar ekskavatörün çalıştırılmaması talimatı verdi.

‘YAVRULAR NE ZAMAN UÇARSA O ZAMAN ÇALIŞTIRACAĞIZ’

Başkan Yılmaz, “Yavrular çıkıp yuvadan uçana kadar makineyi durdurma kararı aldık. Makinemizi onlara teslim ettik. Yavrular ne zaman yuvadan uçarsa makinemizi o zaman çalıştıracağız. Tabii ki işlerimiz var. Biz de başka bir iş makinesi kiraladık. Kuş o kadar bir şahane bir yuva yapmış ki bozmaya kıyamadık” dedi.