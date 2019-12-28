Yaşam

KUŞKOR: Yaban hayatı ile ilgili düzenlemeye yeterli ilgi gösterilmemiştir

28 Aralık 2019

Kuşları ve Doğayı Koruma Derneği (KUŞKOR), Av ve Avla İlgili Yaban Hayatı Düzenleme (Değişiklik) Yasa Tasarısının birçok konuda Avcılık Federasyonu’nu güçlendirirken tasarıda doğa için yeterli özen gösterilmediğini savundu.

KUŞKOR’un basın açıklamasında doğada avcının kontrolünün yeterli olmadığı görüşüne yer verilerek yasa için önerilerde bulunuldu.

Önerilerde büyük avda bir avcının 3 köpekle değil, en fazla 2 köpek ile ava gidebilmesi, birinci ince avda avcı başı 100 olan cikla vurma hakkının en fazla 35-40’a düşürülmesi, ikinci ince avda üveyik avına uzun yıllar izin verilmemesi ye aldı.

Açıklamada ayrıca sürek ve banya avının yasanın tefsirine ayrı ayrı eklenmesi ve ikisinin de avın gelecek nesillere de kalabilmesi için yasaklanması veya avlanacak hayvana da kaçma şansı verebilmek için banya avının 3 kişi ile sınırlandırılması, Özel Çevre Koruma Bölgeleri içinde olan önemli kuş bölgelerinin avdan çıkarılması, Koruçam ve Karpaz burnunun sürekli ava kapalı bölge olarak yasada yer alması gerektiği de önerildi.

Yasa tasarısında Madde 11. (1)’in ikinci paragrafının Avcılık Federasyonu’nun ürettiği av hayvanlarını satmasına ve bu hayvanların da lokantalarda servis edilmesine imkân verdiği iddia edilerek, bunun yasanın amaçları aykırı olduğu iddia edilerek şöyle denildi:

“Federasyon’un lokantalarda servis edilmek üzere av hayvanı üretimi yapması ve satması, bu hayvanların lokantalarda servis edilmesi, bu yasanın amaçlarına aykırıdır.Kaçak avcılığın veya normal zamandaki avcılığın ticarete dönüşmesi de teşvik edilmiş olacaktır. Böyle bir olaya izin verilmesi düşünülür ise de bu beklenen suiistimaller için önlem alınmalı, prosedür ve denetimleri düzenleyen bir tüzüğe bu yasada atıf yapılmalıdır.”



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