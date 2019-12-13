Kıbrıs

KUŞKOR, sadece Kıbrıs’a özgü yeni bir kuş türü bulunduğunu açıkladı

13 Aralık 2019

Kuşları ve Doğayı Koruma Derneği (KUŞKOR), sadece Kıbrıs’a özgü üçüncü bir endemik kuş türü bulunduğunu açıkladı. Konuyla ilgili KUŞKOR’dan yapılan açıklamada, yeni bulunan bu küçük baykuş türünün adının Kıbrıs İshakkuşu (Otus Cyprius) olduğu kaydedildi. 

“Kuşları ve Doğayı Koruma Derneği’nin (KUŞKOR) Kuş Halkalama Programı tarafından elde edilen veriler de dahil, bu konuda yapılan yayınların yeniden değerlendirilmesi ile ortaya çıkan sonuçlara dayanarak, Uluslar Arası Kuşları Koruma Konseyi (Birdlife International) bu yeni türü resmi olarak tanıdığını bildirdi. Bu demek oluyor ki; Kıbrıs İshakkuşu dünyada tek” denilen açıklama şöyle devam etti:

“Aslında adamızda yaşayan diğer iki endemik kuş türünden dolayı Kıbrıs zaten Avrupa’daki tek endemik kuş alanı. Endemik baykuş türümüzün de eklenmesi ile bu özelliğimiz daha da pekişmiş oldu.

Uluslar Arası Kuşları Koruma Konseyi’nin bu türü resmi olarak tanıması tabi ki adamıza özgü bu güzelim baykuş türünün; Kıbrıs İshakkuşu’nun, yaşam alanlarının özenle korunması gerektiğini ortaya koyuyor. Ama bununla da kalmıyor, aynı zamanda ülkemizi ekoturizm açısından daha gözde bir yer haline getiriyor.”



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