Kuru ot zincirleme kazaya neden oldu

Bahadır AYNA

Hamitköy ışıkları ile Haspolat Çemberi arasında dün saat 13.45 sıralarında trafik kazası meydana geldi. Kazada 78 yaşındaki Hüseyin Gürkut ağır yaralandı. Hamitköy’den Haspolat’a doğru giden Savaş Şişik sürdüğü GS 154 plakalı aracı ile aynı yönde önünde seyreden ve yoldaki kuru ot nedeniyle duran Safiye Gürkut’un sürdüğü NC 389 plakalı araca arkadan vurdu. Ardından aynı istikamete Tayyar Yıldırım sürdüğü ME 083 plakalı aracı ile kaza nedeniyle durmak zorunda kalan Feray Salar’ın sürüdüğü ED 720 plakalı araca çarptı. Salar’ın aracı çarpmanın etkisiyle önünde kaza yapmış olan

GS 154 plakalı araca çarptı. Bu seferde GS 154 plakalı araç o esnada kaza nedeniyle araçtan aşağıya inen ve GS 154 plakalı aracın önünde durmakta olan NC 389 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Hüseyin Gürkut’a çarptı. İki araç arasında sıkışan Gürkut’un sağ ayağı parçalandı. Hüseyin Gürkut olay yerine giden 112 acil servis aracı ile Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Gürkut’un durumu ciddiyetini koruyor. Kazada hafif şekilde yaralanan Savaş Şişik ise gördüğü ilk yardım tedavisinin ardından taburcu oldu.

Anayol sıkıştı

Öte yandan yaşanan kazalar nedeniyle Hamitköy ışıkları ile Haspolat Çemberi arasındaki anayolda trafik durdu. Polisin hızlı hareket etmesi anayolun kısa bir süre sonra eski haline dönmesini sağladı.