Küresel piyasalar karışık seyrediyor

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indiriminin zamanlamasına ilişkin belirsizlik risk iştahını törpülerken, haftanın geri kalanında ABD’de açıklanacak veriler ve Fed yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin varlık fiyatlarında oynaklığı artırması bekleniyor.

Dünya genelinde enflasyonla mücadele kapsamında, önemli merkez bankalarının attığı şahin politika adımlarının sonuna gelindiğine kesin gözüyle bakılırken, faiz indirimlerine ne zaman başlanacağına yönelik belirsizlik ise devam ediyor.

Analistler, söz konusu belirsizliğin makroekonomik verilerden alınan sinyallerle azalabileceğini ifade ederek, ABD’de yarın açıklanacak büyüme verilerinin ve cuma günü Fed’in enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı kişisel tüketim harcamalarının bankanın gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin ipuçları verebileceğini söyledi.

Bununla birlikte Fed yetkililerinin sözle yönlendirmeleri de takip edilirken bazı banka yetkililerinin dün yaptığı açıklamaların temkinli sinyaller vermesinin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed’in ilk faiz indirimine haziranda gitme ihtimali yüzde 67’ye geriledi.

Dün, ülkede açıklanan verilere göre, dayanıklı mal siparişleri, şubatta aylık bazda yüzde 1,4 ile piyasa beklentilerinin üzerinde artış kaydederken, Conference Board (CB) Tüketici Güven Endeksi ise martta aylık 0,1 puan azalışla 104,7’ye indi.

Ayrıca, Fed, geçen yıla ait yıllık denetlenmiş bilançosunu yayımladı. Banka, 114,3 milyar dolar zarar ederek bu zamana kadarki en büyük faaliyet zararını kaydetti.

Mevduat kurumlarının rezerv bakiyelerine yönelik faiz gideri geçen yıl 176,8 milyar dolara çıkarken, repo operasyonlarına ilişkin faiz gideri 104,3 milyar dolar oldu.

Tahvil piyasalarında dar bantta hareketin devam ettiği görülürken, ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,24 seviyesinde yatay bir seyir izliyor. Altının ons fiyatı da önceki kapanışının hemen üzerinde 2 bin 179 dolardan alıcı buluyor.

Dolar endeksi ise dün 103,4-104,4 bandında dalgalı bir seyir izlemesinin ardından şu sıralarda 104,3 seviyesinde bulunuyor.

Dün ABD stoklarında bulunan petrolde kayda değer bir artış görülmesi petrol fiyatlarını aşağı yönlü baskılarken, Brent petrolün varil fiyatı yüzde 1 azalışla 85,2 dolardan günü tamamladı. Şu dakikalarda önceki kapanışına göre yüzde 0,4 düşüşle 84,9 dolardan işlem görüyor.

ABD’li teknoloji devlerinden Apple’ın hisseleri ise Çin’deki iPhone sevkiyatlarının şubat ayında yıllık yaklaşık yüzde 33 düştüğüne ilişkin haber akışının ardından yüzde 1’e yakın değer kaybetti.

Diğer yandan, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global, ABD ekonomisine ilişkin yayımladığı raporda, iş gücü piyasasının sağlam kalması nedeniyle ABD’de ekonomik büyümenin 2024’te yüzde 2,5 olmasının beklendiğini bildirdi.

Dün, New York borsasında, Nasdaq endeksi yüzde 0,42, S&P 500 endeksi yüzde 0,28 ve Dow Jones endeksi de yüzde 0,08 azalış kaydetti. ABD’de endeks vadeli kontratlar, yeni güne de negatif bir seyirle başladı.

Avrupa borsalarında ise dün pozitif bir seyir hakim olurken, bugün tüketici güven endeksi verilerinin yanı sıra bölgedeki merkez bankası yetkililerinin sözle yönlendirmeleri yatırımcıların takibinde yer alıyor.

Analistler, Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankasının (BoE) faiz indirimlerine ne zaman başlayacaklarının belirsiz olduğunu ancak para piyasalarındaki fiyatlamalarda iki bankanın da haziran toplantısında ilk faiz indirimine gitme ihtimallerinin öne çıktığını bildirdi.

Para piyasalarında, ECB’nin haziranda faiz indirimine gitme ihtimali yüzde 76, BoE için yüzde 74 ile fiyatlanıyor.

Analistler, yarın İngiltere’de açıklanacak büyüme verilerinin para piyasalarındaki fiyatlamalarda değişikliğe sebep olabileceğini belirterek, BoE ve ECB yetkililerinin gerçekleştireceği sözle yönlendirmelerin de pay piyasalarında oynaklığı artırabileceğini dile getirdi.

Dün, İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 0,17, İtalya’da MIB 30 endeksi yüzde 0,14, Almanya’da DAX 40 endeksi yüzde 0,67 ve Fransa’da CAC 40 endeksi ise yüzde 0,41 artış kaydetti. Avrupa’da endeks vadeli kontratlar, yeni güne ise karışık bir seyirle başladı.

Asya pay piyasalarında karışık seyir öne çıkarken, Japon yeninin dolar karşısında 34 yılın en düşük seviyesine inmesinin ardından Nikkei 225 endeksindeki yükseliş dikkati çekti.

Japonya Merkez Bankası (BoJ) Yönetim Kurulu üyesi Naoki Tamura, bir süre daha destekleyici finansal koşulları sürdüreceğini ve politika değişikliklerinde “yavaş ve istikrarlı” ilerleyeceğini söylemesinin ardından dolar/yen paritesi 151,97 ile yaklaşık son 34 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

Söz konusu gelişmelerin ardından BoJ Başkanı Kazuo Ueda’nın, “Gelecekteki para politikası kararları, ekonomiye ve o anki fiyat gelişmelerine bağlı olacak.” demesi ve Japonya Maliye Bakanı Shunichi Suzuki’nin “Piyasa hareketlerini dikkate alarak, kur istikrarı için elimizden gelen önlemleri alacağız.” açıklamasını yapmasıyla dolar/yen paritesi sınırlı da olsa gerileyerek 151,6 seviyesine indi.

Analistler, zayıflayan yenin ülke pay piyasalarında risk iştahını artırdığını ifade ederek, BoJ yetkililerinde gelecek açıklamaların yatırımcıların odağında bulunduğunu dile getirdi.

Öte yandan, bugün Çin’de açıklanan veriler, ülkede ocak ve şubatta toplam sanayi karının yıllık bazda yüzde 10,2 arttığını gösterirken, endüstriyel karlar 2023’te yüzde 2,3 geriledi.

Ayrıca, Çin, ABD’nin 2022’de çıkardığı Enflasyonu Düşürme Yasası’ndaki iklim değişikliğiyle mücadele için yerli elektrikli araç üreticilerine yönelik sübvansiyonların rekabet kurallarına aykırı olduğu gerekçesiyle Dünya Ticaret Örgütüne (DTÖ) şikayette bulundu.

Kapanışa yakın Japonya’da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,1 artarken, Çin’de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 ve Hong Kong’da Hang Seng endeksi yüzde 0,7 değer kaybetti. Güney Kore’de Kospi endeksi ise yatay bir seyir izliyor.

Türkiye’de dün satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,46 değer kaybıyla 8.807,38 puandan tamamladı.

Dolar/TL, dün alıcılı bir seyir izleyerek günü önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 32,1897’den tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 32,2200 seviyesinden işlem görüyor.

Öte yandan, S&P Global, gelişmekte olan ülkeler için 2024 yılı toplam büyüme tahminini yüzde 4,1’den yüzde 4,2’ye yükseltirken, Türkiye için de yüzde 2,4’ten yüzde 3’e çıkardı.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesinde tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.800 ve 8.700 seviyelerinin destek, 8.900 ve 9.000 puanın ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

13.00 Avro Bölgesi, mart ayı tüketici güven endeksi