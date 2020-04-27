Küresel askeri harcamalar 2019 yılında en yüksek seviyeye ulaştı

İsveç merkezli Stockholm Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI), ülkelerin geçen yıl savunma alanında yaptığı harcamaları rapor haline getirdi.

Buna göre 2019 yılında dünyadaki askeri harcamalar, Soğuk Savaş’ın sona ermesinden bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

SIPRI’nın bugün yayınladığı raporda harcamalar 2018 yılına göre yüzde 3,6 artarak toplamda 1 trilyon 917 milyar doları buldu.

Bu değer, küresel Gayri Safi Yurt İçi Hasıla’nın (GSYİH) yüzde 2,2’sini oluşturuyor ve bu da kişi başına yaklaşık 249 dolara denk geliyor.

İki Asya ülkesi ilk kez ilk üçte

2019’daki askeri harcamların büyük kısmını yani yüzde 62’sini 5 ülke yaptı. ABD, Çin, Hindistan, Rusya ve Suudi Arabistan ilk beşte yer alırken, ilk kez iki Asya ülkesi listede ilk üçe girdi.

SIPRI araştırmacısı Dr. Nan Tian, “Küresel askeri harcamalar, 2019 yılında 2010’da olduğundan yüzde 7,2 daha yüksek. Son yıllarda bu alana yüksek bir eğilim var. Bu, 2008 küresel mali krizinden bu yana en yüksek seviye ve muhtemelen harcamalarda bir zirve teşkil ediyor” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin 2019 yılındaki askeri harcamaları bir önceki yıla nazaran önemli bir artış göstermeksizin 20 milyar dolar olarak kaydedildi. SIPRI’nın geçmişe dönük raporlarına bakıldığında Türkiye, 2010 yılında 10 milyar dolar harcamış gözüküyor.

ABD başı çekiyor

ABD’nin askeri harcamaları 2019’da yüzde 5,3 artarak toplam 732 milyar dolara ulaştı ve küresel askeri harcamaların yüzde 38’ini oluşturdu. ABD’nin harcamalarındaki artış, Almanya’nın aynı yıl yaptığı harcamaların tümüne eşit.

Enstitünün kıdemli araştırmacılarından Pieter D. Wezeman, “ABD’nin harcamalarındaki artış, genel anlamda büyük güçler arasındaki rekabetin geri dönüşünden kaynaklanıyor” diyor.

Çin ve Hindistan yükselişte

2019’da Çin ve Hindistan sırasıyla dünyanın ikinci ve üçüncü askeri harcamalarını yapan ülkeler oldu.

Çin’in bu alandaki harcamaları, 2018’e göre yüzde 5,1 artışla 261 milyar dolara ulaşırken, Hindistan’ınki yüzde 6,8 oranında büyüyerek 71,1 milyar dolara yükseldi.

İstatistiğe ilişkin Wezeman, “Hindistan’ın Pakistan’la gerginliği ve Çin’le rekabeti, artan harcamaların ana itici gücü arasında yer alıyor” ifadelerini kullandı.

Çin ve Hindistan’a ek olarak Japonya, 47,6 milyar dolar ile, Güney Kore de 43,9 milyar dolar ile Asya ve Okyanusya’daki en büyük askeri harcama yapan ükleler oldu.

Bölgedeki askeri harcamaların 1989’dan beri her yıl artış gösterdiği gözlemlendi.

Bazı ülkelerin askeri harcamaları (Milyar dolar) [Kaynak: SIPRI]

Ülke 2010 2019 ABD 849.867 731.751 Çin 143.932 261.082 Hindistan 51.671 71.125 Rusya 49.198 65.103 S. Arabistan 54.713 61.867 Birleşik Krallık 58.962 48.650 Japonya 45.629 47.609 Brezilya 26.424 26.946 Avustralya 22.289 25.912 Güney Kore 33.957 43.891 Brezilya 26.424 26.946 Avustralya 22.289 25.912 Türkiye 11.184 20.448 İsrail 15.500 20.465 İran 14.965 12.623

Avrupa’nın öncüsü Almanya

Almanya’nın savunma alanına ayırdığı miktar 2019’da yüzde 10 artarak 49,3 milyar dolara çıktı. Bu 2019’dak gözlemlenen en yüksek artış oldu.

SIPRI’ye göre Almanya’nın harcamalarındaki artış, Rusya’nın NATO devletleri nezdinde bir tehdit olarak görülmesinden kaynaklanıyor.

Orta Avrupa’daki NATO üyesi ülkeler arasında da keskin artışlar gözlendi.

Bulgaristan, özellikle yeni savaş uçakları için yapılan ödemeler nedeniyle harcamlarını yüzde 127 oranında artırdı.

NATO üyesi 29 ülkenin tamamı tarafından yapılan toplam askeri harcama 2019 yılında 1 trilyon doları aştı.

Rusya ise bu alanda 4,5 yükseliş göstererek 65 milyar dolarlık bir harcama yaptı.

Askeri harcamalara koronavirüs darbesi

Savunma alanında küresel harcamaların 2019’da rekor seviyeye ulaştığını aktaran İsveçli araştırma merkezi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisinden kaynaklanan ekonomik krizin gelecekteki askeri harcamaları önemli oranda düşüreceğine dikkat çekti.

SIPRI, salgının harcamalar üzerindeki etkisini değerlendirmek için güncel gelişmeleri izlediğini kaydetti.