Kupalar, Tatar’dan

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2 Eylül 2019

2.Kezban Bürüncük Kolozali Plaj Hentbol Turnuvası tamamlandı

4 KATEGORİDE BİRİNCİLER: Turnuvada genç kızlarda Örensel Cyprus Team, genç erkeklerde Yakın Doğu Üniversitesi, kadınlarda Pakduş ve erkeklerde de Gençlik Gücü şampiyon oldu

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu himayelerinde “Yaşama Sporla Bağlan” sloganı ile ana sponsoru olduğu “2019 Hentbol  Ligi” çerçevesinde, Hentbol Federasyonu ve Yükseliş Hentbol İhtisas Spor Kulübü ile işbirliğinde düzenlenen 2.Kezban Bürüncük Kolozali Plaj Hentbol Turnuvası tamamlandı.

 

19 takım katıldı

19 takımının katılımı ile gerçekleşen turnuvada genç kızlarda Örensel Cyprus Team, genç erkeklerde Yakın Doğu Üniversitesi, kadınlarda Pakduş ve erkeklerde de Gençlik Gücü şampiyon oldular.

Turnuvada dereceye giren takımlar şöyle:

 

Genç kızlar

  1. Örensel Cyprus Team, 2. Digem

 Genç erkekler

  1. YDÜ, 2. Yükseliş

Kadınlar

  1. Pakduş, 2. Aspestos

Büyük erkekler

  1. Gençlik Gücü, 2. Yükseliş
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