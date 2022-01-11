Kuluçka makinesi nasıl kullanılır ?

Yeni nesil kuluçka makinelerinde, randımanın %50 si makine kalitesine %50 oranı ise operatöre bağlı olmaktadır. Bu yüzden bu paylaşımda kuluçka makinesi kullanımı ile alakalı bilgiler paylaşılmaktadır. Ve bu koşulların sağlanması ile ucuz kuluçka makinesinden bile yüksek çıkım oranı elde edebilirsiniz.

Bu koşullar sadece Altın kuluçka ticari serisi için değil her kuluçka makinesi için gerekli koşullar olmaktadır. Ve kullanmaya başlamdan dikkate almanız tavsiye edilmektedir.

Kuluçka makinesi için yer belirlemek :

Kuluçka makinesinin kurulumu için belirlediğiniz oda önemli olmaktadır. Çünkü en önemlisi odanın temiz olması gerekmektedir. Ve aynı zamanda temizliğinin ve dezenfeksiyonunun kolay olması işinizi daha kolay yapabilmenizde önemli olmaktadır.

Özelliklede ticari kuluçka makineleri için kuluçkahane veya kuluçka odasının elektrik sigortası olması gerekmektedir. Ve can güvenliği açısından önemli olmaktadır. Ve aynı zamanda prizde ise topraklama hattı olması gerekmektedir.

Diğer konu oda zemini ve duvarlarının, fayans olması tavsiye edilmektedir. Hijyen açısından son derece faydalı olmaktadır. Kuluçka makinesi sayısı ve kapasitesine göre yer belirlemeniz ise hava dolaşımı ve diğer koşullar açısından dikkat edilmesi gereken bir konudur.

Odada havalandırma sistemleri ve ısıtıcı için yer olması gerekmektedir. Ve eğer böyle bir imkan yoksa sağlamanız gerekmektedir.

📢 Uyarı ! kesinlikle ve kesinlikle kuluçka makinesini, evinizin deposunda, otoparkta, veya balkonda kurmayı düşünmeyiniz.

Bu tür alanlar hijyen açısından son derece düşük seviyede olmaktadırlar. Ve kuluçka makinesi randımanı ise bu yüzden çok az olacaktır. Hatta yumurtadan çıkan civcivler olsa bile hastalık bulaşması mümkündür.

Evinizin otoparkında bulunan kuluçka makinelerinde ise araçların çalışması nedeni ile karbondioksit gazının makine içine aktarılması civcivlerin telef olmasına sebep olabilir. Özelliklede eğer ticari olarak kuluçka yapmak isterseniz, kesinlikle yapılmaması gereken bir iştir.

Kuluçka odası koşulları :

Kuluçka makinesi çalışması için bazı fiziki koşulların sağlanması gerekmektedir. Kuluçka makinesi kurulduğu odada hava dolaşımı olması gerekir. Ve bunun için mutlaka havalandırma sistemi olması gerekmektedir.

Yumurta içinde gelişmek üzere olan civcivler, oksijene ihtiyaç duyarlar. Ve bu yüzden odada her zaman taze hava olması gerekmektedir. Ve kuluçka makinesi havalandırma sistemi ise taze havayı kabine aktarabilir.

Odada bir adet hava girişi için ve bir adet hava çıkışı için fan bulunması gerekmektedir. Ve fanların bir birinin karşısında olmaması gerekmektedir.

Oda sıcaklığı :

kuluçka makinesi çalışmasında oda sıcaklığı en önemli faktörlerden olmaktadır. Ve bu yüzden dikkate alınması gerekmektedir. Yeni nesil ve hatta eski makinelerin çalışması için oda sıcaklığının 21-25 derece arasında olması gerekmektedir.

Bu değerlerden daha düşük olması, kuluçka makinesi ısıtma elementlerinin aşırı çalışmasına neden olmaktadır. Ve bu yüzden makinenin ısıtıcı sisteminde arızaların oluşması, ve hatta elektrik kablolarının aşırı güç nedeni ile yanması ve kısa devre yapması mümkün olmaktadır.

Oda sıcaklığının kontrol edilmesi için, yaklaşık 1.5 metre yükseklikte güvenilir bir termometre olması tavsiye edilmektedir. Ve termometrenin duvara yapışmaması gerekmektedir. Çünkü duvardan çıkan soğuk cihazın yanlış ölçüm yapmasına neden olmaktadır.

👁‍NOT : Altın kuluçka ticari kuluçka makinesi modellerinde bir adet çevre sıcaklık sensörü kullanılmaktadır. Ve kuluçka odası sıcaklığının fazla yüksek veya düşük olduğu takdirde, kontrol sistemi alarm çalmaya başlayacaktır.

Bu koşullar Altın kuluçka Hobi serisi için ise geçerli olmaktadır. Ve sadece Hobi modellerin yerden 1 metre yükseklikte ve bir masa üzerinde olması gerekmektedir. Hobi kuluçka makineleri, kesinlikle halı veya battaniye üzerinde olmaması gerekir. Bu modellerde hava çıkışı delikleri kasanın altında olmaktadır. Ve bu yüzden, halı gibi yüzeyler bu deliklerin kapanmasına neden olur. Ve hava dolaşımına engel olur.

Oda sıcaklığı için fosil yanacaklar tüketen ısıtıcıların kullanılmamsı tavsiye edilmektedir. Bu ısıtıcılar oda oksijenini tüketerek civcivlerin boğulmasına neden olabilir. Elektrikli ısıtıcılar ısıyı sadece bir noktaya yansıtmaktadırlar. Ve bu yüzden kuluçka odası için uygun olmamaktadır.

Kuluçka odası için kombi ve petekli ısıtma sistemleri kullanılması tavsiye edilir. Ayrıca odada nem alıcı özelliği olan bir klima ise bulunması gerekmektedir. Ve iklime göre eğer nem oranı yaşadığınız bölgede düşük ise, salonda bir adet nemlendirme sistemi ise bulundurmanız tavsiye edilmektedir.

Ama klima aşırı nemli bölgeler için kullanılmaktadır. Nem alıcı özelliği olan klimalar salonun nem oranını düşürmek için kullanılır. Ve kuluçka makinesinin hatasız olarak çalışmasına neden olur.

Kuluçka makinesi kurulumu :

Kuluçka salonunda güneş ışığı olması iyidir ama makinenin direkt olarak güneşe maruz kalması hem makine ve hem yumurtalar için zararlı olmaktadır. Zira, sensörlerin hatalı çalışmasına neden olur, ve aynı zamanda güneş ışınları yumurtalar için zararlı olmaktadır.

Makinenin her şeyden önce dezenfekte edilmesi gerekmektedir. Ve dezenfeksiyon işleminden sonra makinenin 24 saate kadar kapısı açık olarak açık havada bekletilmesi gerekmektedir. Ve dezenfektanların tamamen makineden giderilmesinden emin olmanız tavsiye edilmektedir. Çünkü kuluçka döneminde bu maddelerin havaya karışması, civcivlerin hasta olması ve hatta telef olmasına neden olabilir.

Kuluçka yapımında sıhhi koşulların sağlanması başarılı bir kuluçka dönemi deneyimi ve zevkini yaşamanıza neden olacaktır. Bu yüzden tavsiyelerimizi lütfen dikkate alınız.

Tüm bunlardan sonra yumurtalar kuluçka makinesine yüklenmeden önce, makinenin 24 saate kadar boş olarak çalışması gerekir. Kuluçka makinesini prize takıp ve yumurtaların türüne göre ayarları kullanıcı panelinde uygulayarak 12-24 saate kadar boş bir şekilde çalıştırmalısınız. Bu işten amacımız makinenin mekanizmalarının doğru çalıştığından emin olmak ve yumurtalar için gerekli koşulların temin edilmesi olmaktadır.

Başarılı bir kuluçka için dikkate alınması gereken faktörler :

Kuluçka salonuna yetkisiz kişilerin girişi yasaklanmalıdır. Ve kesinlikle hijyen koşulların sağlanması gerekmektedir. Yani operatörün temiz giysileri ve ayakkabıları ve hatta eldiveni olması gerekmektedir.

Kuluçka salonunda ses ve gürültü olmaması gerekmektedir.

Kesinlikle sigara ve nargile dumanı, olmaması gerekmektedir.

Kuluçka makinesinin sürekli kapısının açılıp kapanmaması gerekmektedir. Ve döl kontrolü için ise oda sıcaklığının 31-35 arasında olması gerekmektedir. Ve viyolleri üzerine koymak için bir adet plastik masa kullanmanız tavsiye edilmektedir.

📢 Uyarı ! kuluçka salonunda kesinlikle ahşap malzeme kullanılmaması gerekmektedir. Ahşap bakteri ve mikropların oluşumu için uygun olmaktadır. Ve hastalık etkenlerinin salona ve civcivlere bulaşması mümkün olmaktadır.

Her kuluçka dönemi sonunda salon ve makinenin temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi gerekmektedir.

Kuluçka dönemi başladıktan 7 gün sonra ilk döl kontrolu yapılır. Ve ikinci kez ise 14 gün sonra yapılması gerekmektedir. (tavuk yumurtası için)

Salonda böcek veya kemirgenlerin bulunmaması gerekmektedir. Ve aynı zamanda sinekler için ise önlemler almanız önemli olmaktadır. Bu canlılar en iyi hastalık taşıyıcıları olmaktadırlar.

Son söz :

Kuluçka yapımı ve kuluçka makinesi basit görülebilir. Ama aslında çok hassas olmaktadır. Ve bu yüzden operatörün dikkatli olması ve daha önemlisi bilgili olması gerekmektedir. Ve en azından, deneyimli birinden yardım alması veya önceden bir yerde çalışıp ve deneyim kazanması gerekmektedir.

Özelliklede ticari olarak kanatlı yetiştiriciliği ve üremesi için tecrübe önemli olmaktadır. Hatta kuluçka makinesinin kalitesinden ziyade makine kullanıcısının kuluçka koşulları ile alakalı bilgili olması gerekmektedir.

Altın kuluçka firması olarak web sitemizde ve başka yollardan kuluçka makineleri ve kullanım teknikleri ile ilgili bilgileri paylaşarak bu sektörde başarılı olmanıza yardımcı olmaya çalışmaktayız. Ve umarız faydalı olmuştur.