Kıbrıs

Kültürlerin kaynaşması etkinliği ileri bir tarihe ertelendi

19 Nisan 2019

İskele Belediyesi’nin 4.’sünü düzenleyeceği Kültürlerin Kaynaşması Etkinliği, kötü hava koşulları nedeniyle bir kez daha ileriki bir tarihe ertelendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, daha önce 21 Nisan Pazara ertelenen etkinlik, Pazar günü de hava şartlarının kötü olma beklentisinden dolayı yeniden ertelendi.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu,  hava tahmin raporunda 21 Nisan Pazar günü, sağanak yağmur ve fırtına beklendiğini ifade etti.

Meteorolojik verileri göz önünde bulundurarak erteleme kararı aldıklarını belirten Sadıkoğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Meteoroloji Dairesi ile yapılan son görüşmemize göre 20 ve 21 Nisan tarihlerinde ülke genelinde sağanak yağmur geçişleri, şiddetli fırtına ve yüksek kesimlere karla karışık yağmur beklenmektedir.  Bizler de bu uyarıyı göz önünde bulundurarak Belediye Meclisimiz ile yaptığımız toplantı neticesinde, 7’den 77’ye çok sayıda insanımızın o gün mağdur olmasını istemediğimiz için etkinliğimizi erteleme kararı aldık.”

İskele Belediye Meclisi’nin oybirliği ile aldığı erteleme kararının ardından 4. Kültürlerin Kaynaşması Etkinliğinin ne zaman olacağı ileriki günlerde belli olacak.

Yeni tarih, İskele Belediyesi’nin resmi facebook hesabı olan https://www.facebook.com/iskele.belediye/ üzerinden paylaşılacak.

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