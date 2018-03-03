Kulak pamuğu işitme kaybına yol açabilir!

Dış kulak yolunu kulak pamuğu gibi sert cisimlerle temizleme alışkanlığı ve kulaklıkla yüksek sesli müzik dinlemek işitme kayıplarına yol açabiliyor. Hipertansiyon, diyabet gibi sistemik hastalıklar da işitme kaybına yol açabilecek sorunlar arasında. Uzmanlar ise özellikle tedavi edilmeyen orta kulak iltihaplarının yarattığı riske dikkat çekiyor.

Telefonun mucidi, İskoçyalı bilim adamı Alexander Graham Bell’in işitme engelliler için yaptığı çalışmalarından dolayı doğum tarihi olan 3 Mart, her yıl Dünya Kulak ve İşitme Günü olarak kutlanıyor.

KBB Uzmanı Prof. Dr. Murat Topak da 3 Mart Dünya Kulak ve İşitme Gününde kulak sağlığının önemine işaret etti. İşitme kayıplarının sebeplerinin çeşitli olduğunu belirten Topak, işitme kayıplarının “İletim tipi işitme kayıpları, sensorinöral işitme kayıpları ve kombine işitme kayıpları” şeklinde sınıflandırıldığını söyledi.

DOĞUMSAL İŞİTME KAYIPLARI, BİN BEBEKTEN 1-3’ÜNDE GÖRÜLÜYOR

İletim tipi işitme kayıplarının dış kulak yolu-kulak zarı ve orta kulak hastalıklarında ortaya çıkan işitme kayıpları olduğunu belirten Topak, “Sensorinöral işitme kayıpları, iç kulak yapılarına ve işitme sinirine zarar veren hastalıklarda ortaya çıkar. Çocuklarda görülen doğumsal sensorinöral işitme kayıpları, önemi yönünden ayrı bir gruptur. Görülme sıklığı 1000 bebekte 1-3 tür. Doğumsal işitme kayıpları genetik ve genetik olmayan işitme kayıpları olarak ikiye ayrılır” dedi.

GEBELİK DÖNEMİNDEKİ HASTALIKLARA DİKKAT

KBB Uzmanı, genetik olmayan işitme kayıplarının nedenlerini şöyle sıraladı:

“Annenin gebeliği sırasında geçirdiği kızamıkçık, kızamık, toksoplazma, kabakulak gibi enfeksiyonlar. Annenin gebeliği sırasında ototoksik (iç kulak yapılarına zarar veren ) ilaç kullanması, prematüre doğum, doğum sırasında bebeğin oksijensiz kalması, kan uyuşmazlığına bağlı sarılık sayılabilir.”

YAŞLILIĞA VE GÜRÜLTÜYE BAĞLI İŞİTME KAYIPLARI DA ORTAYA ÇIKIYOR

Diğer sensorinöral işitme kayıpları nedenleri arasında ani sensorinöral işitme kaybı, yaşlanmaya bağlı işitme kaybı, gürültüye bağlı işitme kayıpları, meniere hastalığının bulunduğunu belirten Topak, “Kulak kemiğinin zarar gördüğü kafa travmalarından sonra da iletim tipi, sensorinöral tip veya ikisinin bir arada olduğu kombine tip işitme kayıpları görülebilir” diye konuştu.

ORTA KULAK İLTİHAPLARI İHMAL EDİLMEMELİ

İşitme kaybına neden olan hastalık tespit edildikten sonra duruma göre tedavi programının belirlendiğini ifade eden Uzman, bazı kulak hastalıklarında ameliyat ile işitme kaybını düzeltmenin mümkün olduğunu ifade etti.

KULAK SAĞLIĞINI KORUMAK İÇİN BUNLARA DİKKAT

Kulak sağlığını tehdit eden durumlara da değinen KBB Uzmanı, kulak sağlığını korumak için alınacak önlemleri şöyle özetledi:

“Kirli havuz suları, dış kulak yolunu sert cisimlerle, kulak pamukları ile temizleme alışkanlığı, travmalar, orta kulak iltihaplarının yeterli tedavi edilememesi, orta kulak nezlesinin geç fark edilmesi, annenin gebeliği sırasında maruz kalabileceği enfeksiyonlar, gürültü, yüksek sesle kulaklıkla müzik dinlemek, ototoksik ilaçlar, şeker hastalığı, hipertansiyon gibi sistemik hastalıklar kulak sağlığını tehdit etmektedir. Kulak sağlığını korumak için genel temizlik ve sağlık kurallarına uyulması gerekir. Havuz sularının temizliği kontrol edilmeli. Dış kulak yoluna sert cisimler ve pamuklu kulak çubuğu sokulmamalı.”