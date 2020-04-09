Kıbrıs

Kuir Kıbrıs Derneği, `Sosyal Hizmet` web seminerini gerçekleştirdi

9 Nisan 2020

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Kuir Kıbrıs Derneği tarafından KAOS GL iş birliğiyle yürütülen “Sömürüden Özgür LGBTİ+ HAYAT” Projesi kapsamında, Kuir Kıbrıs üyelerine ve dayanışma hattı gönüllülerine yönelik Sosyal Hizmet Web Semineri düzenlendi.  Seminer 8 Nisan 2020 Çarşamba günü çevrimiçi olarak gerçekleşti.

Sosyal Hizmet Web Semineri, Sömürüden Özgür LGBTİ+ HAYAT” Projesi Sosyal Hizmet Uzmanı Güney Tosun tarafından verildi. Saat 17:00-19:00 arasında gerçekleşen eğitim, Kuir Kıbrıs üyeleri ve Kuir Kıbrıs Dayanışma hattı gönüllülerinin katılımı ile gerçekleşmiştir. Seminerde, sosyal hizmet alanındaki teorik ve sosyal hizmet uygulama süreçleri hakkında detaylı bilgiler paylaşıldı. Web seminerin son oturumunda ise, LGBTI+ özelinde örnek vaka çalışmaları üzerinden tartışmalar yapılarak, sosyal hizmetin LGBTI+lar için ne denli önemi olduğu aktarılmıştır. Web semineri, Kuir Kıbrıs Derneği Dayanışma Hattı Gönüllüleri ve üyelerinin, sosyal hizmet alanındaki kapasite artırımını ayrıca, dayanışma hattına gelen başvuranlara doğru destek ve yönlendirmelerin zamanında yapılabilmesini hedeflemiştir. Seminer başarılı bir şekilde tamamlanmış olup, katılımcılara elektronik sertifikalarının verilmesi ile son bulmuştur.

Kuir Kıbrıs Dayanışma Hattı Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans ve Artıların (LGBTİ+’ların) ve yakınlarının, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğine ilişkin sorularına, eğitim, çalışma hayatı, aile, barınma, sağlık, açılma, cinsel sağlık, askerlik gibi alanlarda sorulara sizinle birlikte yanıt buluyor.

Dayanışma hattına 10:00-22:00 saatlerinde mesaj veya telefon araması yoluyla, +90 (542) 858 58 47 numarasından ulaşabilirsiniz.



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