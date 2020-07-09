Yaşam

Kuir Kıbrıs Derneği Homofobi, Bifobi ve Transfobi karşıtı buluşma gerçekleştirdi

9 Temmuz 2020
Kuir Kıbrıs

Avrupa Birliği tarafından Kıbrıslı Sivil Toplum İş Başında VI Hibe Programı kapsamında finanse edilen ve Kuir Kıbrıs Derneği tarafından yürütülen “Renklerin Çeşitliliği” Projesi yerel örgütlenmelerin artırılmasına yönelik proje kapsamında ikinci yerel buluşmasını GÜKAD ile birlikte gerçekleştirdi.

Dernekten yapılan yazılı açıklamaya göre, “Homofobi, Bifobi ve Transfobi Karşıtı Buluşma”da proje koordinatörü Erman Dolmacı önce katılımcılara Kuir Kıbrıs Derneği, projeleri ve aktiviteleri hakkında kısaca bilgi verdi.

Sunumun ardından, gelen katılımcılarla Güzelyurt’ta LGBTİ+’ların yaşadıkları sıkıntılar hakkında konuşuldu.

Buluşmada ayrıca katılımcıların Kuir Kıbrıs’a dair beklentileri dillendirilirken, LGBTİ+’lara yönelik ayrımcılığın nedenleri ve bu ayrımcılığı sonlandırmaya dair çözümler üzerine fikir alışverişi yapıldı.


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