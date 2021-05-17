Küçüközdemir: Projelerimizle ülkemize, insanımıza destek oluyoruz

Murat Küçüközdemir “Pandemi döneminde de teknolojimizle ve hayata geçirdiğimiz projelerimizle ülkemize, insanımıza destek oluyoruz” dedi

Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir, ‘Dünya Telekomünikasyon ve Bilgi Toplumu Günü’ nedeniyle sektörle ilgili mesaj yayınladı.

“Ülkemizin, yeni nesil iletişim teknolojileriyle altyapısını güçlendirmesi ve 4.5G’ye kavuşması gerekiyor.”

Kuzey Kıbrıs Turkcell, 17 Mayıs Dünya Telekomünikasyon Günü’ne özel olarak tüm müşterilerine hediye internet ve dakika sunuyor.

Kuzey Kıbrıs’ın lider iletişim ve teknoloji şirketi Kuzey Kıbrıs Turkcell’in Genel Müdürü Murat Küçüközdemir, ‘Dünya Telekomünikasyon Günü’ dolayısıyla mesaj yayınladı. Kuzey Kıbrıs’ta teknolojiye yaptıkları yatırımla hep daha iyiyi amaçladıklarını aktaran Küçüközdemir, bu yatırımın yanında en yeni teknolojileri ve projeleri de dünyayla eş zamanlı olarak Kuzey Kıbrıs’a taşıdıklarını da belirtti. Dünya Telekomünikasyon Günü’nde açıklamalarda bulunan Genel Müdür Murat Küçüközdemir, pandemi nedeniyle müşterilerin sadece iletişim ihtiyaçları yanında ihtiyaç olan önemli hizmet için de hızlıca çözümler ürettiklerini, teknolojiyi kullanarak, bu alanlarda çalışmalar gerçekleştirdiklerini aktardı. Küçüközdemir, bu çalışmalarla ve hayata geçirilen projelerle ülkemize ve dolaylı olarak insanımıza destek olduklarının altını çizdi.

“Teknolojinin önemi ve vazgeçilmezliği, pandemi döneminde daha da çok hissedildi”

Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir açıklamasında, bu dönemde iletişimin ve güçlü altyapının öneminin daha çok anlaşıldığına değinerek, “Pandemi nedeniyle gördük ki yapılan hiçbir yatırım boşuna değil. Yaptığımız yatırımlar sayesinde, %100 memnuniyet garantili hizmetlerimizi müşterilerimize sunabildik. Teknolojinin hayatımızdaki öneminin ve vazgeçilmezliğinin daha da çok hissedildiği bu dönemde de gerek GSM gerekse Turkcell Ev İnterneti’nde müşterilerimize kesintisiz iletişim ve hizmet sunarak onları memnun etmek için çok çalıştık. Her iki işimizi de en üst noktalara taşıma vizyonumuzla telekom sektörünün içerisindeki lider duruşumuza yakışır şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bundan sonrasında da yine aynı şekilde memnuniyet odağıyla çalışarak, elimizden geldiğince ve şartlar izin verdiği sürece ülkemizdeki teknolojiyi daha da ilerilere taşıma arzusundayız” dedi.

“Ülkemizin, yeni nesil iletişim teknolojileriyle altyapısını güçlendirmesi ve 4.5G’ye kavuşması gerekiyor”

Murat Küçüközdemir yaptığı açıklamada sektörü çok daha ileri noktalara taşıma arzusunda olduklarını, yıllardır beklenen 4.5G, 5G ihalesinin bir an önce sonuçlanmasını dilediklerini vurguladı ve bu hızlı interneti kullanabilmek için ülkenin fiber altyapıya ihtiyaç duyduğunu sözlerine ekledi. Küçüközdemir sözlerine şöyle devam etti: “Kıbrıs’ın yeni nesil iletişim teknolojileriyle altyapısını güçlendirmesi ve 4.5G’ye kavuşması gerekiyor. İnşallah en kısa zamanda KKTC de tüm dünyada olduğu gibi bu teknolojiye kavuşur. Çünkü dijital ekonominin bu altyapı olmadan büyümesine imkân yok. Bu ada gerçek anlamda bir teknoloji üssü olmaya aday ve bizler de Kuzey Kıbrıs Turkcell olarak elimizden geleni yapmaya hazırız. Geleceğin meslekleri datayı işlemek, analiz etmek ve buradan çıkan bilgilerle yeni işler kurmak olacak. Ülkemiz bunu dijitalleşmede atacağı adımlarla yakalamak zorunda. Sektörün önünü açacak adımlar aslında herkes için büyük faydalar sağlayacak. Yeni teknolojilerin adaya girmesiyle birlikte ekonomi gelişecek ve sonuçta bu işten KKTC halkı kazançlı çıkacak.”

İster dakika, isterseniz cepten internet paketi hediye!

Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir’in mesajıyla birlikte 17 Mayıs Dünya Telekomünikasyon ve Bilgi Toplumu Günü’ne özel olarak, tüm Kuzey Kıbrıs Turkcell müşterilerine diledikleri hediyeyi seçebilecekleri bir kampanya duyuruldu. Kampanya ile ilgili verilen bilgiye göre Kuzey Kıbrıs Turkcell müşterilerinin diledikleri hediye paketini seçerek 17 Mayıs 2020 tarihi, saat 23.59’a kadar kullanabilecekleri belirtildi. Kampanyayla ilgili verilen diğer bilgiler de şöyle açıklandı: “Kampanya kapsamında seçtiğiniz paketiniz anında başlayacaktır. Kuzey Kıbrıs Turkcell hatları yönüne kullanabileceğiniz günlük 60 dakika konuşma hediyesi için 60, günlük hediye 5 GB internet paketi için 5 yazıp 5515’e ücretsiz SMS gönderebilirsiniz.”

Kuzey Kıbrıs Turkcell’den verilen bilgide kampanya ile ilgili detaylara resmi internet sitesi kktcell.com üzerinden ulaşılabileceği de aktarıldı.