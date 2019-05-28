Kıbrıs

Küçüklere trafik aşısı

28 Mayıs 2019

Trafik Eğitim Parkı’nda, ailelerle birlikte “bisiklet” temalı trafik eğitimi gerçekleştirildi

Trafik Kazalarını Önleme Derneği Trafik Eğitim Parkı, eğitmenleri KindyROO Lefkoşa’dan gelen 1-3 yaş arası çocukların öğrenme kapasitesini desteklemek adına, dün saat 09.30’da Trafik Eğitim Parkı’nda, ailelerle birlikte “bisiklet” temalı trafik eğitimi gerçekleştirdi.

Katılan aileler ve çocuklarına, bisiklet yolunda bisiklet sürmeleri gerektiği, yaya geçidinden geçerken muhakkak yanlarında büyük birisinin olması ve büyüklerinin ellerini tutarak geçmeleri gerektiği ve arabada yolcu olarak bulunan bebeklerin, daima aileler tarafından bebek koltuğuna oturtmanın çok önemli olduğu vurgulandı. Eğitimin sonunda da verilen boyama kitapları boyanarak boyama etkinliği gerçekleştirildi.

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