Küba’da 11-12 Temmuz protestolarına ceza yağdı

Küba’da 11-12 Temmuz’da ülkenin son 60 yıldır gördüğü en büyük hükmet karşıtı protestolardan biri patlak vermişti.

Kovid-19 pandemisinin o dönemde Delta varyantıyla etkisini artırması, ülkeye uygulanan ABD ambargosu nedeniyle birçok gıda ve ilaca erişimin kısıtlanması, yaşanan elektrik kesintileri ve daha birçok sorun nedeniyle halk en sonunda sokaklara dökülmüştü. Hükümet yanlısı binlerce protestocu da sokaklara inmiş ve iki grup arasında çatışmalar yaşanmıştı.

Protestolara polis müdahalesi nedeniyle çok sayıda kişi tutuklanırken, yüzlerce kişi yaralanmış ve bir kişi de hayatını kaybetmişti.

Küba Komünist Partisi’nin yayın organı Granma’da yayımlanan davaya ilişkin yazıda, Holguín bölgesinde protestocuların devlet binalarına ve kamu malına zarar verdiği, güvenlik görevlilerine ve mağazalara taş atarak saldırdığı ifade edildi.