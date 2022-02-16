Küba’da 11-12 Temmuz protestolarına ceza yağdı
Küba Komünist Partisi'nin yayın organı Granma, cezaların şiddet eyleminde bulunanlara uygulandığını söyledi
Küba’da geçen yıl temmuzda düzenlenen hükümet karşıtı protestolara katılan 20 kişiye 20 yıla kadar hapis cezası verildi.
Holguín bölgesinde pazartesi günü düzenlenen duruşmada, ocak başında açılan ve hükümete karşı isyan çıkarma suçundan yargılanan 20 kişi hakkındaki dava sonuçlandı.
20 yıl hapis cezası alan sanıklardan Yosvany Rosell García’nın eşi Mailyn Rodríguez, duruşmaya dair “Korkunçtu, herkes ağlıyordu, kimse teselli edilemiyordu. Savcıların talepleri ağır, cezalar dehşet vericiydi” dedi.
Küba’da 11-12 Temmuz’da ülkenin son 60 yıldır gördüğü en büyük hükmet karşıtı protestolardan biri patlak vermişti.
Kovid-19 pandemisinin o dönemde Delta varyantıyla etkisini artırması, ülkeye uygulanan ABD ambargosu nedeniyle birçok gıda ve ilaca erişimin kısıtlanması, yaşanan elektrik kesintileri ve daha birçok sorun nedeniyle halk en sonunda sokaklara dökülmüştü. Hükümet yanlısı binlerce protestocu da sokaklara inmiş ve iki grup arasında çatışmalar yaşanmıştı.
Protestolara polis müdahalesi nedeniyle çok sayıda kişi tutuklanırken, yüzlerce kişi yaralanmış ve bir kişi de hayatını kaybetmişti.
Küba Komünist Partisi’nin yayın organı Granma’da yayımlanan davaya ilişkin yazıda, Holguín bölgesinde protestocuların devlet binalarına ve kamu malına zarar verdiği, güvenlik görevlilerine ve mağazalara taş atarak saldırdığı ifade edildi.
Yazıda, başkent Havana başta olmak üzere protestoların yayıldığı birçok noktada barışçıl göstericilerin haricinde şiddet eylemlerinde bulunan grupların da olduğu, söz konusu mahkeme kararının bu kişilerle ilgili verildiği belirtildi.
33 yaşındaki kaynak ustası García duruşmada taş fırlattığına ve isyan çıkardığına dair suçlamaları reddetti. Başta hakkında 30 yıl hapis cezası istenen García, duruşmada 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Hükümet yetkilileri, ağustosta 67 sanıktan 23’ünün görece hafif suçlardan, ocaktaysa 790 şüphelinin hırsızlık, isyan ve vandalizm gibi daha ağır suçlardan yargılandığını açıklamıştı. Tam olarak kaç kişi hakkında hukuki işlem başlatıldığı bilinmezken, yüzlerce kişinin davası hâlâ sürüyor.
Independent Türkçe, Guardian, AP, Granma
Derleyen: Yasin Sofuoğlu