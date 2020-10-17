Ku Klux Klan’dan Biden destekçilerine kartvizitli tehdit

Tennessee’deki Joe Biden destekçileri, açıkça seçmenleri sindirmeye yönelik bir girişimde Ku Klux Klan kartvizitleriyle hedefi alındı.

Yerel radyo istasyonu WPLN News’a konuşan Shelbyville sakini Breana Green, Demokrat başkan adayını destekleyen komşusunun evinin dışındaki kargaşayı fark ettiğini söyledi.

Green’e göre Biden’a destek amaçlı bir bahçe işareti bozulmuş, komşusunun evinin bahçesindeyse Ku Klux Klan’ın isminin yazılı olduğu kartvizitler saçılmıştı.

Kartvizitlerde ikinci bir ziyaret tehdidi yönelten bir açıklama vardı ve şu ifadeler yer alıyordu:

Ku Klux Klan şövalyeleri size dostane bir ziyarette bulundu. Bir sonraki ziyareti iş görüşmesine çevirmeyin.

Toplum aktivisti ve organizatörü Green, komşuları beyaz da olsa Ku Klux Klan’ın bıraktığı materyalin tehdide benzediğini söyledi.

WPLN’e “Olan bitenden gerçekten irkilmiş ve bir nevi korkmuştum” dedi.

Beyaz olmayan Shelbyville sakinlerinin nasıl hissettiklerini hayal bile edemiyorum. Epey korkmuş olmalılar.

Green, şunları ekledi:

Onları evlerinde hissettirmek için bölge sakinlerinin bir araya gelmesini sağlamak istiyorum.

Shelbyville emniyeti, bu endişeleri reddederek Ku Klux Klan materyalinin “çöp” sayılması gerektiğini belirtti.

Komiser Yardımcısı Brian Crews,”Bunun belirli ırkları hedef aldığını düşünmüyoruz. Hatta çoğunluğun beyaz olduğu belirli mahalleleri hedef aldığını düşünüyoruz” dedi.

Bence çoğu kişi bunu sadece çerçöp olarak görüyor.

Bu açıklamasına rağmen Crews, bölge sakinlerinin Ku Klux Klan’ı içeren başka her türlü vukuatı polis merkezine ihbar etmesi gerektiğini söyledi.

Kartvizitlerin beyazların üstünlüğünü savunan grubun yaptırdığı resmi materyal olduğu kanıtlanamasa da, geçmişte ilçe “Beyazların hayatı değerlidir” protestolarına ev sahipliği yapmıştı.

Bu olay, Başkan Donald Trump’ın Siyahların Hayatı Değerlidir aktivistlerini “haydutlar” diye nitelediği, Konfederasyon’a ait simgeleri desteklediği ve beyaz üstünlüğünü savunanları kınamayı reddettiği başkanlık seçimlerine üç hafta kala yaşandı.