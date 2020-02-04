Kıbrıs

KTTO, Türk bayrağının Avrupa Parlamentosu’nda yırtılmasını kınadı

4 Şubat 2020
ktto

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Avrupa Parlamentosu kürsüsünde Yunan milletvekilinin, Türk bayrağını yırtmasını kınadı.

KTTO açıklaması şöyle:

“Olay tarafımızdan infialle karşılanmıştır. Bayrak, ulusların en önemli simgesidir ve herkes tarafından saygı gösterilmesi gereken bir kutsallığa sahiptir. Türk ulusunun ayrılmaz bir parçası olan Kıbrıs Türk halkının bağrından çıkmış olan Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Türk bayrağına yönelik bu saldırıyı şiddetle kınar; başta Avrupa Parlamentosu yetkilileri olmak üzere tüm ilgilileri bu tür eylemlerin yaygınlaşmasını önleyecek tedbirleri almaya davet eder”



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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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