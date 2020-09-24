KTTO: Dükkanlarınızı yarın 11-13.00 arası kapatınız

KTTO, üyelerine çağrıda bulunarak Gazimağusa esnafına destek için dükkanlarını kapatmalarını istedi.

KTTO’dan üyelerine Gazimağusa esnafına destek çağrısı Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin online eğitim kararı sebebi ile yarın yapılacak olan Gazimağusa esnafı eylemine Kıbrıs Türk Ticaret Odası olarak tam destek vermekteyiz.

Bu sebeple tüm Gazimağusa bölgesindeki üyelerimizi, yarın 11:00 – 13:00 arasında dükkanlarını kapatarak eyleme destek olmalarını rica ederiz.