KTTO: Dr. Küçük mücadele ve direniş demektir

Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Kıbrıs Türk özgürlük ve bağımsızlık mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük’e yönelik çirkin ve seviyesiz saldırıları kınadı.

Odadan yapılan açıklamada, “Unutulmamalıdır ki Kıbrıs Türk halkının, özgürlüğünü ve bağımsızlığını kazanma mücadelesine 1940’lı yıllardan itibaren önderlik eden, bu mücadelenin kazanılmasında çok büyük hizmetleri bulunan Dr. Fazıl Küçük, son nefesine kadar mücadeleye devam etmiştir” denildi.

Dr. Küçük’ün geçmişte başlattığı ve Kıbrıs Türkü’nün yolunu aydınlatan mücadelesinin, halkın geleceği için çok önemli bir yol göstericisi olduğu belirtilen açıklamada, “Dr. Fazıl Küçük her zaman gönüllerde, fikirlerde yaşayacak, mücadelesi her zaman Kıbrıs Türk halkına yol gösterecektir. Atatürk ilkelerinden ilham alan ve ‘Kıbrıs meselesi Türkiyesiz halledilemez’ diyerek bir yaşam boyu mücadele eden Dr. Fazıl Küçük’e hakaret etmek kimsenin haddine değildir” ifadeleri kullanıldı.