Kıbrıs

KTTB’den DSÖ’ye mektup

26 Haziran 2020
Dr. Emre Vudalı
Dr. Emre Vudalı


Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB) Dünya Sağlık Örgütü’ne (DSÖ) mektup göndererek, Kıbrıslı Türklerin sağlık hakkı kapsamındaki haklarının verilmesini talep etti.

KTTB Koruyucu Hekimlik ve Halk Sağlığı Sorumlusu Dr. Emre Y. Vudalı tarafından yapılan açıklamaya göre mektupta, DSÖ 1946 Anayasası’nda yer alan ve kısaca sağlık hakkı olarak bilinen “mümkün olan en yüksek sağlık standardına sahip olma hakkının” en temel insan haklarından biri olduğuna vurgu yapıldı.

Birliğin örgüte gönderdiği mektupta, DSÖ Anayasası’nın giriş cümlesinde 1945 tarihli Birleşmiş Milletler Şartı’na atıfla ‘ülkelerin üye olup olmaması ayırımı yapılmaksızın’ tüm insanlığın güvenliği ve mutluluğunun sağlanması için uyumlu bir şekilde işbirliği yapılacağının deklare edildiği kaydedildi.

“Hal böyle iken Kıbrıs Türk toplumunun politik durumu dolayısıyla pandemi süresince COVID-19 verilerini gönderememesi ve/veya DSÖ tarafından sağlanan herhangi bir sağlık yardımı alamaması üzücüdür” ifadeleri kullanılan mektupta, bu sebeplerle Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nin DSÖ’ye mektup gönderdiği ve Kıbrıslı Türklerin bu kapsamdaki haklarının talep edildiği ifade edildi.


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