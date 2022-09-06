KTSYD Kupası öncesi basın toplantısı düzenleniyor

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) tarafından her futbol sezonu öncesinde organize edilen ve sezon öncesi ilk ciddi sınav olarak nitelendirilen “KTSYD Kupası” ile ilgili basın toplantısı düzenlenecek. Süper Lig ekiplerinden Merit Alsancak Yeşilova ile Miracle Değirmenlik takımları arasında organize edilen KTSYD Kupası, 10 Eylül Cumartesi günü saat 19.00’da Lefkoşa, Atatürk Stadı’nda oynanacak.

Bu yıl 35.’si düzenlenecek olan kupa öncesi her iki takımın teknik sorumlusu ve kaptanının yer alacağı basın toplantısı 8 Eylül Perşembe günü saat 11.00’de KTSYD Genel Merkezi’nde gerçekleştirilecek.