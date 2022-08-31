KTSYD eğitim semineri düzenliyor

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD), eğitim çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda 3 Eylül Cumartesi günü KTSYD Genel Merkezi’nde düzenlenecek olan ve 10:30’da başlayacak olan eğitim seminerinde TRT Spikeri-Eğitmen Güven Göktaş, “Beden Dili ve Röportaj Teknikleri” ve “Dilin Etkili Kullanımı” başlıklarında sunum yapacak. Göktaş, Ocak ayında düzenlenen Sporun Vizyonu Eğitim Semineri’ne de konuşmacı olarak katılmış ve üyelere “Canlı yayın ve üslup” konu başlığında deneyimlerini aktarmıştı.

Yönetim Kurulu aldığı karar doğrultusunda üyelerin mesleki anlamda bilgi birikimlerini artırmaları da gözetilerek eğitim faaliyetlere devam edileceğini duyururken, dönem içerisinde düzenlenecek eğitim faaliyetlerine katılımın Türkiye ve Kıbrıs’ın güneyindeki müsabakalara akredite talep edilmesi durumunda önemli olacağını vurguladı. Bu çerçevede faaliyetlere katılım gösteren üyelerin öncelik hakkı olacağı belirtilirken, yurtdışına gidecek olan federasyon ve benzeri kafilelerden talep gelmesi halinde de basın mensubu belirlenmesi için de eğitimlere katılıma dikkat edileceği ifade edildi.