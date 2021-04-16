KTÖS’ten Anayasa Mahkemesi kararını eleştirenlere tepki

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Şener Elcil, ülkedeki yargıya müdahale edildiğini ileri sürerek, bu konuda yapılan açıklamaları kınadı.

TC Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı’nın Anayasa Mahkemesi’nin Din İşleri Dairesi (Kuruluş Görev ve Çalışma Esasları) Yasası’na ilişkin kararıyla ilgili açıklamalarını eleştiren Elcil, mahkemelere ve Kıbrıs Türk toplumunun iradesine saygısızlık yapıldığını savundu.

Elcil, açıklamasında, “nüfus yapısını değiştiren, seçimlere müdahale etmeyi alışkanlık haline getirenlerin şimdi de yargıya müdahale etmeye başladı” ifadelerini kullandı.