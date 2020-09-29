KTÖS: Sıfır vaka hedefiyle hareket edilmeli

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) sağlık ve güvenlik tedbirleri alınarak, ülkeye girişlerde karantina uygulanması ile birlikte okulların açılması gerektiğini belirtti.

KTÖS bugün, okulların açılmasına ilişkin tespit ve önerilerde bulunduğu bir basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda, okulların açık kalabilmesi için, karantina uygulamasından vazgeçilmemesi, sosyal hayatın sınırlandırılması, sıfır vaka hedefi ile hareket edilmesi gerektiği kaydedildi.

Basın toplantısında KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil ve Eğitim Sekreteri Burak Maviş konuşma yaptı.

ELCİL

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil, COVID-19 vakalarındaki artışın okulların açılmasını geciktirdiğini, sendikanın aylardır okulların sağlık ve güvenlik tedbirleri alınarak açılması için çalışma yaptığını söyledi.

Okulların 1 Ekim tarihinde açılacağına yönelik açıklamalar yapıldığını belirten Elcil, konuyla ilgili Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile bağlantı kurmaya çalıştıklarını ancak kararın bakanlığa ulaşmadığını söyledi.

Sağlık Bakanı’nın kendini Milli Eğitim ve Kültür Bakanı yerine koyduğunu savunan Elcil, okulların nasıl ve hangi koşullarda açılacağının kendilerine ulaşmadığını belirtti.

Ülkeye girişlerde karantina uygulanması gerektiğini söyleyen Elcil, karantina uygulaması ile beraber sağlık ve güvenlik tedbirleri alınarak okulların açılmasını istediklerini, üniversitelerin de tedbirler alınarak açılması gerektiğini kaydetti.

MAVİŞ

Basın açıklamasını okuyan KTÖS Eğitim Sekreteri Burak Maviş, hükümetin okulların kapalı olduğu dönemi hazırlık aşaması olarak iyi değerlendiremediğini savundu.

Maviş, okulların yeniden açılmasına yönelik alınan kararın Bulaşıcı Hastalıklar Üstü Kurulu tarafından gerekçeleri ile birlikte bakanlığa bildirilmediğini söyledi.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı yetkililerinin Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’na davet edilmediğini, kurulun eğitim ve öğretim faaliyetleri için gerekli düzenlemelerden habersiz bir şekilde kararlar aldığını savunan Maviş, risk grubundaki öğrenci ve öğretmenlere yönelik kararlarla ilgili eleştirilerde bulundu.

Okulların altyapı ve malzeme sorunlarının devam ettiğini, taşımacı ve refakatçilere test yapılmadığını, öğretim programlarının eğitim hedeflerine göre düzenlenmediğini ileri süren Maviş, uzaktan eğitim modeline ilişkin yeterli yatırımın yapılmadığını savundu.

ÖNERİLER

Konuşmasında KTÖS’ün önerilerine de yer veren Maviş, Eğitim Bilim Danışma Kurulu oluşturulması, risk grubu öğrenci ve öğretmenler için üretilen sağlık kurulu kararlarının, okul ortamları dikkate alınarak yeniden değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Okulların nasıl açılacağı, sağlık ve güvenlik ile önlemlerin nasıl denetleneceği ile ilgili şeffaf davranılması, okulların sürdürülebilir sanitasyon ve hijyen kurallarını uygulayabilmeleri için ek bütçe, kesintisiz su ve malzeme temini sağlanması gerektiğine işaret eden Maviş, taşımacılıkla ilgili sorunların çözülmesi gerektiğini belirtti.

“Eğitim programlarında minimum hedefler belirlenip, beceriye dayalı bir anlayışla proje tabanlı faaliyetler sürdürülmeli, öğretmenlere daha özgür bir alan bırakılmalıdır. Çoktan seçmeli kolej sınav sistemine dayalı bir programın bu koşullarda sürdürülmesi mümkün değildir.” diyen Maviş, uzaktan eğitimin bir destek eğitimi aracı olarak düşünülmesi ve yatırım ile ilgili adımlar atılması gerektiğini söyledi.

“KARANTİNA UYGULAMASINDAN VAZGEÇİLMEMELİ, SOSYAL HAYAT SINIRLANDIRILMALI”

Özel gereksinimli bireylerin eğitim faaliyetleri ile ilgili daha yoğun ve özenli kararlar üretilmesi ihtiyacına vurgu yapan Maviş, “Okulların açık kalabilmesi için, karantina uygulamasından vazgeçilmemeli, sosyal hayat sınırlandırılmalı, sıfır vaka hedefi ile hareket edilmelidir” dedi.

Maviş, yeni normalde eğitim faaliyetlerinin sağlık ve güvenlik önlemleri ile birlikte bir bütün olarak düşünülmesi gerektiğini kaydetti.

Öğretmenlerle öğrencilere random testler yapılması gerektiğine işaret eden Maviş, “KTÖS olarak okulların sağlıklı ve güvenli bir şekilde yüz yüze eğitime açılması gerektiğini savunuyoruz. Okul yöneticilerimiz ve öğretmenlerimiz kendi çabaları ile okullarında görevlerinin başında, öğrencilerini beklemekte, kendi inisiyatifleri ile webinar çözümler üretmektedir.” dedi.

Okulların yeniden açılması ile ilgili karar üretmenin yeterli olmadığını, bu kararın uygulanması için hükümetin samimi olması ve okullara yatırım yapması gerektiğini söyleyen Maviş, “Okulların Covid-19 ile ilgili mücadelesinde, hükümet, ödev ve sorumluluklarını yerine getirmemiştir.” iddiasında bulundu.