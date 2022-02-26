Kıbrıs
KTÖS, Okan Dağlı’nın Türkiye’ye girememesine tepki gösterdi
Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), eski CTP milletvekili Dr. Okan Dağlı’nın, dün gittiği Türkiye’nin İzmir Havalimanı’ndan ülkeye alınmayarak KKTC’ye geri gönderilmesine tepki gösterdi.
KTÖS “Okan Dağlı yalnız değildir” açıklaması yaparak Dağlı’ya destek belirtti.
“AKP’nin tavır ve davranışları, aydınlara terörist muamelesi yapması Kıbrıslı Türkleri istemediğini göstermektedir” denilen açıklamada, “Birimiz değil hepimiz ‘milli güvenliğe aykırı davranışlarla’ itham ediliyoruz” ifadelerine yer verildi.