KTÖS, koronavirüs testlerinin ücretli olmasını eleştirdi

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), aşılama ve ücretsiz PCR/Hızlı testlere erişimin toplum sağlığı açısından elzem uygulamalar olduğunu belirterek testlerin ücretli yapılmasıyla öğrencilerin, öğretmenlerin ve ailelerin sağlığının ve güvenliğinin tehlikeye atılacağını savundu.

KTÖS Eğitim Sekreteri Burak Maviş yaptığı yazılı açıklamada, 1 Eylül’den itibaren testlerin ücretli olması kararıyla, okulların sağlıklı ve güvenli yerler haline getirme arzusu ve yüz yüze eğitimi sürdürülebilir kılma çabasının devlet eliyle sekteye uğrayacağını belirtti.

“Hükümetin sorumluluğu tamamen okullara ve vatandaşlara yıkmaya çalıştığını üzülerek gözlemlemekteyiz” diyen Maviş, KTÖS’ün, okulların, pandemi koşulları esasına göre hazırlanarak sürdürülebilir eğitim verecek şekilde açılması kararlılığını vurguladı.

Kıbrıs Türk Tabipler Birliği ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası ile birlikte Covid-19 salgının devam ettiği dönemde, okulların sağlıklı ve güvenli bir şekilde açılabilmesi için gerekli önlemler konusunda hazırladıkları “Sürdürülebilir Yüz Yüze Eğitim Kılavuzu”nu yetkili tüm taraflar ile paylaştıklarını hatırlatan Maviş, şöyle devam etti:

“DSÖ ve KTTB’nin ortaya koyduğu bilimsel görüşler okul, sınıf ve taşımacılık esnasında sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarının etkili uygulanması yönündedir. Aşılama ve ücretsiz PCR/Hızlı testlere erişim toplum sağlığı açısından elzem uygulamalar arasındadır. Sigortasını, ihtiyat sandığını ve kamudaki yatırımlarını bir fiil yapan vatandaşların PCR/hızlı test hizmetinden ücretsiz yararlanması gerekmektedir.

Kumarhane turizmi dahil birçok sektörde bugüne kadar ücretsiz verilen hizmetlerin, okulların açıldığı dönemde ücretli yapılmak istenmesi, bu ülkede hükümetin eğitime verdiği değeri göstermektedir. Geçim derdinde olan vatandaşlarımız alım gücünü etkileyecek bu karar, test yapılmamasını da teşvik edecektir. PCR ve hızlı testleri ücretli hale getirerek kayda değer ekonomik bir önlem alınmadığı gibi, 53 bin öğrencinin, öğretmenler ve aileler ile birlikte sağlık ve güvenliği tehlikeye atılacaktır.

Bu gerçeklerden hareketle, Sağlık Bakanlığı ve Eğitim Bakanlığı’nın zorunlu önlemleri almaktan, etkin denetimi sağlamaktan ve yüksek riskli aktiviteleri kısıtlamaktan kaçındığını, tamamen okullara ve vatandaşlara yıkmaya çalıştığını üzülerek gözlemlemekteyiz.”

KTÖS Eğitim Sekreteri Burak Maviş, hükümetin bu kararının, yüz yüze eğitimi sürdürülebilir kılma çabasını sekteye uğrayacağı görüşünü belirterek “Öğretmenler olarak görevimizin başında olacağımızı hatırlatır; bu koşullarda tüm sorumluluğunun tamamen hükümete ait olduğunu vurgularız” dedi.