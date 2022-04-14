KTÖS: İlköğretim Dairesi’ne bağlı okullarda boş müdür ve müdür muavini kadroları doldurulmalı

KTÖS, İlköğretim Dairesi’ne bağlı okullarda boş müdür ve müdür muavini kadrolarının doldurulmasını talep etti.

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil, yaptığı yazılı açıklamada, UBP-DP-YDP Hükümetinin, eğitim konusunda icraat ortaya koyma bir yana, öğretmen terfileri ile ilgili süreci bile yürütemediğini savundu.

Elcil, tüm eğitim kademelerinde eksik olan müdür ve müdür muavini kadrolarını doldurma konusunu “eğitimi aksatacak” gerekçesi ile Haziran ayına erteleyen Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun bu kararının, müsteşar tarafından bozularak ortaöğretim kadrolarını doldurmak için sessiz sedasız girişim başlattığını iddia etti. Elcil, İlköğretim Dairesi’ne bağlı okullarda şu anda 12 müdür, 16 müdür muavini eksiğini görmezden gelen Eğitim Bakanlığı Müsteşarının, ana ve ilkokullara üvey evlat muamelesi yapmakta olduğunu kaydetti.

“Akademik yıl içinde eğitim devam ederken, terfi yapmanın sakıncalı olduğunu” söyleyerek terfileri Haziran ayı sonuna erteleyen Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun bu uygulama ile ilgili ne düşündüğünü merak ettiklerini kaydeden Elcil, eğitimin bir bütün olduğunu belirterek, ana ve ilkokullarda boş olan müdür ve müdür muavini kadrolarının derhal doldurulmasını talep etti.