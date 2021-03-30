KTÖS: Enosis’e geçmişte izin vermedik, şimdi de asla izin vermeyeceğiz

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), verdiği mücadeleyle Enosisci Rumları engelleyen Kıbrıslı Türklerin şimdi de kendi içindeki “ilhakçı”larla karşıya kaldığını savunarak, “Enosis’e geçmişte izin vermedik, şimdi de asla izin vermeyeceğiz” dedi.

KTÖS, Kıbrıslı Türklerin verdikleri mücadele ile “Enosisci Rumları engellemelerine rağmen, şimdi de Kıbrıs Türk toplumu içindeki ‘ilhakçı’ seslerinin yükselmeye başladığını” savunarak, “Enosise geçmişte izin vermedik, şimdi de asla izin vermeyeceğiz” dedi.

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Kıbrıs sorununun, Kıbrıs Rum liderliğinin yönetim erkini paylaşmak istememesi, Kıbrıs Türk liderliğinin de Türkiye ile birlikte ayrılık istemesi üzerine şekillenmiş olduğu” ileri sürülerek, şöyle denildi:

“1950’li yıllarda Kıbrıs Ortodoks Kilisesi’nin başlattığı ‘Yunanistan’a ilhak’ siyasetine, kısacası Enosis’e karşı Kıbrıslı Türklerin, İngilizlerin de teşviki ile başlattığı mücadele, 1960 yılında Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kurulması ile sonuçlanmıştır. 1960 yılından başlayan üç yıllık barış süreci sonunda, Enosis ve taksim politikaları ile öne çıkan silahlı çatışmaları ve ayrılığı getirmiştir. Bu noktada Kıbrıs Türk toplumu tüm varlığı ile Enosis’e yani Kıbrıs’ın Yunanistan’a ilhak edilmesine karşı çıkmıştır. 1974’te ise, garantör ülke Yunanistan’ın yaptığı askeri darbeye, garantör ülke Türkiye’nin askeri müdahalesi sonucu yaşanan trajedi, adanın bölünmesini getirmiştir. Kıbrıslı Rumlar Yunanistan’ın 1974’teki ihaneti ve Kıbrıslı Türklerin karşı çıkması sonucu ilhak, kısacası Enosis politikalarından vazgeçmiş durumdadırlar.”

“Kıbrıslı Türkler verdikleri mücadele ile Enosisçi Rumları engellemelerine rağmen, şimdi de Kıbrıs Türk toplumu içindeki ‘ilhakçı’ kısacası ‘Enosisçiler’ seslerini yükseltmeye başlamışlardır” görüşünün savunulduğu açıklama şöyle devam etti:

“Kıbrıs Türk Enosisçilerine Türkiye’ye, ELAM gibi Kıbrıslı Rum Enosisçilerine de Yunanistan’a gitmelerini tavsiye ederiz. Enosise geçmişte izin vermedik, şimdi de asla izin vermeyeceğiz.”