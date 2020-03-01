Kıbrıs

KTOEÖS dün barikatı yıkan barışseverleri selamladı

1 Mart 2020
ktoeös

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) dün sınır kapılarının kapatılmasını kabul etmeyen, güneyden barikatı yıkarak kuzeydeki halkla buluşan barışseverlerin tarihe imza attığını vurguladı ve bu iradeyi selamladı.

KTOEÖS, siyasilere halkın sivil toplumun sesine kulak verme, çözümsüzlükten nemalanmayı bırakıp barışı, birleşik federal çözümü  sağlamak için sorumluluklarını yerine getirme çağrısında da bulundu.

KTOEÖS tarafından yapılan yazılı açıklamada, Rum hükümetinin Corona virüsüne karşı tedbir gerekçesiyle tek taraflı olarak aldığı geçiş kapılarından bazılarını kapatma kararının siyasi ve kabul edilemez olduğu kaydedildi.

Açıklamada, “Bu karar 2004’ten beri iki toplumun yakınlaşmasında önemli bir adım olan karşılıklı geçişleri sağlayarak barış kültürü ve karşılıklı anlayış oluşturmada en güçlü noktayı baltalamak ya da sekteye uğratmak yani barış sürecine ciddi hasar vermek anlamındadır” ifadeleri yer aldı.




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